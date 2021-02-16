Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat kaçta toplanacak?

Koronavirüs yasakalrı hakkında detayalr merak edilirken gözler bugün yapıalcak olan Bilim Kurulu Toplantııs'na çevrildi. Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat kaçta toplanacak?

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

15 ŞUBAT KORONMAVİRÜS VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 660'ı semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 945 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 91 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 562'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 594 bin 128'e yükseldi.

Dün açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 666'sı semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 287 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 94 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 471'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 586 bin 183'e yükseldi. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 910 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 516 bin 719'a yükselirken, ağır hasta sayısı bin 230 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.