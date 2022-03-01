Koronavirüs Bilim Kurulu, kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yarın salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00'de bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" ifadelerine yer verdi.

(Ali Nargüner/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel