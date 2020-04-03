Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez 'video konferans' yöntemiyle toplanacak
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak.
03.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:16
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak.
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Kaynak: Dunya.com