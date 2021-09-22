Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında bu akşam toplanacak
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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