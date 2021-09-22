Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında bu akşam toplanacak - Haberler
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında bu akşam toplanacak

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında bu akşam toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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