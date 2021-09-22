Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında bu akşam toplanacak

Bilim Kurulu toplanıyor! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek

Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören: Hep birlikte sebebin olduk yiğidim

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok