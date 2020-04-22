Koronavirüs, 'Bildirme Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi'ne eklendi
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Koronavirüs, Sağlık

Koronavirüs, 'Bildirme Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi'ne eklendi

BULAŞICI hastalıkların sürekli ve sistematik olarak gözetlenerek analizindeki (sürveyans) esasların belirlendiği yönetmelikte değişiklik yapıldı.

22.04.2020 01:30 | Son Güncelleme: 22.04.2020 01:30
Koronavirüs, 'Bildirme Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi'ne eklendi

BULAŞICI hastalıkların sürekli ve sistematik olarak gözetlenerek analizindeki (sürveyans) esasların belirlendiği yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yönetmelikte yer alan 'Bildirme Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi'ne Covid-19 (yeni koronavirüs hastalığı) eklendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre; Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Yönetmelikteki 'Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi'ne 81'inci madde olarak Covid-19 (yeni koronavirüs  hastalığı) maddesi eklendi.


Kaynak: DHA

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