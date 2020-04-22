Koronavirüs, 'Bildirme Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi'ne eklendi
BULAŞICI hastalıkların sürekli ve sistematik olarak gözetlenerek analizindeki (sürveyans) esasların belirlendiği yönetmelikte değişiklik yapıldı.
22.04.2020 01:30 | Son Güncelleme: 22.04.2020 01:30
BULAŞICI hastalıkların sürekli ve sistematik olarak gözetlenerek analizindeki (sürveyans) esasların belirlendiği yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yönetmelikte yer alan 'Bildirme Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi'ne Covid-19 (yeni koronavirüs hastalığı) eklendi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre; Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Yönetmelikteki 'Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi'ne 81'inci madde olarak Covid-19 (yeni koronavirüs hastalığı) maddesi eklendi.
Kaynak: DHA