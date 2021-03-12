Koronavirüs: Biden kısmi normalleşme için 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü işaret etti

ABD Başkanı Joe Biden Perşembe günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, tüm eyaletlere tüm yetişkinlere 1 Mayıs'a kadar aşı hakkı tanımlaması talimatı verdi ve Mayıs sonuna kadar tüm yetişkinlere yetecek kadar koronavirüs aşısı temin edeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden Perşembe günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında tüm eyaletlere, 1 Mayıs'a kadar tüm yetişkinlere aşı hakkı tanımlaması talimatı verdi ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde ülkede bir nebze de olsa normal yaşama dönmüş olmayı hedefleyeceğini söyledi.

Biden'ın salgının birinci yılında televizyondan canlı yayınlanan konuşması, koronavirüs ve yarattığı sonuçlarla mücadele için 1,9 trilyon dolarlık bir mali teşvik tasarısını imzalamasından saatler sonra gerçekleşti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin çalışmasına göre ABD, dünyada Covid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği ülke. Ülkede şimdiye kadar 530.000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Dünya çapında en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke de yine ABD. Sokağa çıkma kısıtlamaları da ülkede milyonlarca kişinin işini kaybetmesine yol açtı.

Salgının ödettiği bedel ile ilgili Biden, "2019'daki fotoğraflar ve görüntüler, başka bir çağda çekilmiş gibiler. Son tatil. Arkadaşlarla son doğum günü. Geniş aile ile son tatil. Herkes için farklı olsa da, hepimiz bir şeyler kaybettik" dedi.

Biden ayrıca virüsün "günler, haftalar, aylar boyunca inkar edildiğini ve bunun daha fazla ölüme, vakaya, strese ve yalnızlığa yol açtığını" söyledi.

Mayıs sonuna kadar yetişkinler için aşı stoğu hedefi

Biden, ülkedeki aşılama çalışmaları hakkında da konuştu.

Biden, "Çabalarımız sayesinde Mayıs sonuna kadar tüm Amerikalı yetişkinlere yetecek kadar koronavirüs aşısına sahip olacağız. Bu planlarımızdan daha erken" dedi.

Amerikalıların yaklaşık % 10'u şu ana kadar tamamen aşılanmış durumda.

Biden, seçildikten sonra kendilerine "ilk 100 günde 100 milyon doz aşı" hedefi koyduklarını anımsatarak, "Biz şimdi bu hedefe ulaşmıyoruz, bu hedefi aşıyoruz. Görevimizin 60. gününde (10 gün sonra) bu hedefe ulaşmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, 4 Temmuz'a kadar az sayıdaki aile bireyleri ve arkadaşların bir araya gelmesine olanak sağlamayı hedeflediklerini de açıkladı:

"4 Temmuz'a kadar, sizin, ailenizin ve arkadaşlarınızın arka bahçenizde veya mahallenizde bir araya gelip barbekü yapıp Bağımsızlık Günü'nü kutlamanız ihtimali yüksek. Bu, çok sayıda insanın bir arada olduğu büyük etkinliklerin olacağı anlamına gelmiyor, ancak bu, küçük grupların bu uzun ve zor yılın ardından bir araya gelebilecekleri anlamına geliyor ve bu Bağımsızlık Gününü gerçekten özel kılacak. Burada yalnızca millet olarak bağımsızlığımızı değil, bu virüsten de bağımsızlığımızı kutlamaya başlayacağız. "

4 Temmuz Bağımsızlık Günü, ABD'de geleneksel olarak açık hava partileriyle kutlanıyor.

Mali teşvik paketinin aşılama çalışmalarını hızlandırması bekleniyor

Yeni yürürlüğe giren mali teşvik paketi daha fazla kişinin aşılanmasını sağlayacak ancak Biden yine de konuşmasında halka tedbiri elden bırakmama çağrısı yaptı.

ABD Başkanı ayrıca daha fazla ABD askerinin aşılama çalışmalarına yardım edeceğini söyledi.

Beyaz Saray ayrıca dişçiler, göz doktorları, ilk yardım çalışanları, veterinerler ve tıp öğrencilerini dahil ederek aşılama ekiplerindeki insan sayısını da artırmaya çalışıyor.

ABD Başkanı, koronavirüsü aşı stoklarını arttırmak amacıyla Johnson & Johnson firmasından 100 milyon ek doz aşı alma talimatı vermişti.

Biden, geçen yılki seçim kampanyasında Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'dan daha etkili bir şekilde salgının üstesinden gelme sözü vermişti ve maske kullanımı gibi kuralları uygulayarak örnek olmaya çalışmıştı.

Biden daha erken saatlerde Covid-19 salgınında zora giren ekonomiyi canlandırmak için gündeme getirdiği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini imzaladı.

1,9 trilyon dolarlık paket, Amerikalıların çoğuna 1.400 dolarlık doğrudan ödeme yapılmasını, işsizlik yardımının kapsamının genişletilmesini, konut, gıda ve sağlık yardımı yapılmasını, çocuklu ailelere vergi indirimi ve aşı dağıtım faaliyetlerine ayrılan kaynakların arttırılmasını içeriyor.