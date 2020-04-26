Koronavirüs beyne zarar veriyor mu? Nörologlar ne diyor? Doktorlar ve patologlar, koronavirüsün başlıca zararı akciğere verdiğini ancak etkilerinin kalp, damarlar, böbrek, bağırsak ve beyne kadar uzanabildiğini söylüyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19 hasta sayıları artmaya devam ederken uzmanlar, koronavirüsün vücutta hangi noktalara ne tür zararlar verdiğini anlamaya çalıyor. Doktorlar ve patologlar, koronavirüsün başlıca zararı akciğere verdiğini ancak etkilerinin kalp, damarlar, böbrek, bağırsak ve beyne kadar uzanabildiğini söylüyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com