Koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha eklendi ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi Covid-19 hastalığı için altı yeni semptom daha ekledi. Ancak uzmanlar semptomların dışında acil tıbbi müdahale gerektiren diğer belirtiler konusuna da dikkatli olunmasını öneriyor.

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC), Covid-19 hastalığının belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi. CDC, daha önce yalnızca üç semptomu Covid-19'un belirtisi olarak değerlendiriyordu. Bunlar ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak bildirilmişti. Ancak son dönemde artan hasta sayısı ile hastalığın belirtileri açısından yeni bulgular elde edilmeye başladı. Bunun üzerine tavsiyelerini güncelleyen merkez, semptom listesine altı yeni belirti ekledi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com