Koronavirüs: Belçika'da ölenlerin yarıya yakını huzurevlerindeki yaşlılar
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Paskalya, Ekonomi, Belçika, Dünya
BBC

Koronavirüs: Belçika'da ölenlerin yarıya yakını huzurevlerindeki yaşlılar

Belçika'da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 172'si yaşlı bakım merkezlerinde olmak üzere 262 kişi daha yaşamını yitirdi.

14.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:50
Koronavirüs: Belçika'da ölenlerin yarıya yakını huzurevlerindeki yaşlılar

Belçika'da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 172'si yaşlı bakım merkezlerinde olmak üzere 262 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 11 milyon 500 bin nüfuslu ülkede yaşamını yitiren toplam 4 bin 157 kişinin neredeyse yarısının huzurevlerinde ölmesi siyasi otoriteye yönelik tepkileri de arttırdı.

Ulusal Kriz Merkezi verilerine göre ülkedeki ölümlerin yüzde 48'ini huzurevlerindeki ölümler oluşturuyor.

Paskalya bayramının kutlandığı Pazar günü, huzurevindeki babasını koronavirüs nedeniyle kaybeden Belçikalı tanınmış ekonomi profesörü Rudy Moenaert "Hiç kimse, huzurevlerindeki mevcut tahribatı açıklayamıyor" dedi.

Moenaert kaleme aldığı açık mektupta, annesinin de halen Batı Flaman bölgesindeki bir yaşlılar evinde kaldığını belirterek, şu ana kadar bu bölgedeki merkezlerde hiçbir test yapılmadığını kaydetti.

Moenaert, tıp uzmanlarının yaptığı araştırmaların, yatılı bakım merkezlerindeki tahribatın politik başarısızlık nedeniyle yaşandığını söyledi.

Rudy Moenaert Belçika'daki huzurevlerine kayıt yaptırmanın, ölümü yaklaşan Japon yaşlıların çocukları tarafından bir dağa bırakılmasını konu alan, Shohei Imamura imzalı "Narayama Türküsü" (The Ballad of Narayama) filmine benzediğini savundu.

Moenaert "Belçika aşırı vergileri, aşırı ölüm oranları ile birleştirmektedir. Yaşlı insanlar, yaşamak için bir bakım merkezine gitmeli, orada ölmek için değil" dedi.

Belçikalı profesör dokunulmazlığa sahip olan politikacıların, halkın parasını yanlış seçimlere harcadığını söyledi.

'Testler hatalı çıktı'

Belçikalı uzmanlara göre, birçok huzurevinde koronavirüs testi yapılmıyor. Bugüne kadar yapılan testlerin de çoğu hatalı olduğu için doğru sonuç vermiyor.

Anvers Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Başkanı Erika Vlieghe, yaşlı bakım evlerinde yapılan testlerin büyük bölümünün hatalı olduğunu bildirdi.

Belçikalı uzmana göre, güvenilirlik sorunu bulunan testler nedeniyle, acı verici sonuçların ortaya çıktığını için, bu test kitlerinin kullanılması doğru değil.

Anvers kentindeki Zonnewende adlı özel bakım merkezi, 14 kişinin birden hayatını kaybetmesi üzerine, bakım evindeki yaşlılara test yaptırdı. Merkezde kalan yaşlıların yarıdan fazlasında koronavirüs saptandı.

Virüs saptanan 98 kişinin yarısında, koronavirüs semptomlarının görülmediği belirlendi. Huzurevlerinde çalışan doktor ve diğer sağlık çalışanlarının da üçte birinin enfekte olduğu ortaya çıktı.

Bakım evlerinde yeterli önlem alınmaması nedeniyle, sadece yaşlılar değil, bakım ve sağlık personelinin de büyük bölümünün koronavirüs kaptığı belirtiliyor.

Acil servis hekimi Ignac Demeyer, VTM kanalına yaptığı açıklamada, Brüksel'deki yatılı bakım merkezlerinde çalışan çok sayıda personelin neredeyse tamamının koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Demeyer'e göre, özellikle bakım hemşirelerinin durumu içler acısı.





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