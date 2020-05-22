Koronavirüs, bayram hediyelerini de değiştirdi
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Koronavirüs, bayram hediyelerini de değiştirdi

Koronavirüs, bayram hediyelerini de değiştirdiRAMAZAN Bayramı nedeniyle gönderilen hediye paketlerinde başköşeyi çikolata yerine el dezenfektanı, maske ve kolonya aldı.

22.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:34

Koronavirüs, bayram hediyelerini de değiştirdi

RAMAZAN Bayramı nedeniyle gönderilen hediye paketlerinde başköşeyi çikolata yerine el dezenfektanı, maske ve kolonya aldı. Üyelerine, kurum ve kuruluşlara koronavirüse karşı koruma ürünlerinin de yer aldığı hediye paketleri gönderen Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Koronavirüs bize bunları yaptırdı" dedi.

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, Ramazan Bayramı geleneklerini de değiştirdi. Ankara'da birçok sendika, dernek, kurum ve kuruluş tarafından hazırlanan hediye paketlerinin içinde çikolata ile birlikte, koronavirüse karşı koruma sağlayan el dezenfektanı, maske ve kolonya da yer aldı. ATO'nun, meclis ve komite üyelerinin yanında, basın mensupları, diğer kurum ve kuruluşlara gönderdiği kolonya, dezenfektan ve maskeli hediye paketleri ilgi çekti.

'ÇİKOLATANIN YANINA DEZENFEKTAN'

ATO Başkanı Gürsel Baran, bu süreçte birliğe, beraberliğe, hoşgörüye, saygıya, morale çok ihtiyaç olduğunu belirterek, yönetim kurulu toplantısında hediye paketlerine virüse karşı koruma sağlayan ürünleri de koyma kararı aldıklarını söyledi. Baran, "Çikolatanın yanına arkadaşlarımızla hep beraber düşünerek dezenfektan ekledik. Bunu da bor madeninden yapılmış olandan ekledik. Kolonyamızı koyduk, maskemizi koyduk. Bütün meclis ve komite üyelerimize gönderdik, basına gönderdik, çalıştığımız kurum ve kuruluşlara gönderdik. Vereceğimiz hediyenin anlamı olsun istedik" dedi.

'KORONAVİRÜS BİZE BUNLARI YAPTIRDI'

Baran, koronavirüs nedeniyle hediye paketlerinin değiştiğini belirterek, "Hediye paketimizin içinde bor madeninden yapılmış dezenfektan olabileceğini düşünüyor musunuz, kolonya gönderilebileceğini düşünüyor musunuz, çikolatayı biliyoruz; ama bayram hediye paketimizin içinde maske olabileceğini düşünüyor musunuz? İşte koronavirüs bize bunları yaptırdı. Bu süreçte bu anlamda inşallah son paketimiz olur. Önümüzdeki Kurban Bayramında paketimizde bunların hiçbirisinin olmayacağı bir bayram yaşarız diye düşünüyorum. İnşallah bu anlamdaki son paketimiz olur" diye konuştu.

'HERKESİ MUTLU ETTİK'

Baran, hediye gönderdikleri kişilerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade ederek, "Çok mutlu oldular. Uzun süreden beri de evlerinden çıkamadıkları için çok büyük bir moral oldu aynı zamanda. Onların mutlu olduğunu görmek bizi çok mutlu etti. Bu bayram arifesinde ATO yönetimi olarak doğru, önemli, güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. ATO yönetiminin ortak oluşturduğu fikirle ortaya çıkan güzel bir paket oldu. Bu paketle yaşlısından gencine herkesi mutlu ettiğimizi; ama en çok üzerinde durduğum uzun süredir evlerinden çıkamayan insanları da mutlu ettiğimizi düşününce bizim mutluluğumuz ikiye katlandı" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, bayram hediyelerini de değiştirdi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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