Koronavirüs baskınından sahte başkomiser çıktı
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Koronavirüs baskınından sahte başkomiser çıktı

29.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:41
Koronavirüs baskınından sahte başkomiser çıktı

KÜÇÜKÇEKMECE'de pandemi nedeniyle kapalı olması geren bir müzikhole baskın düzenlendi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de pandemi nedeniyle kapalı olması geren bir müzikhole baskın düzenlendi. Polis ekiplerinin düzenlediği baskında 17 kişiye para cezası kesilirken, mekanda bulunan bir kişi polis süsü vermekten yakalandı. Baskın anı kameralara yansıdı.

Küçükçekmece polis ekipleri yasaklar kapsamında kapalı olması gereken bir müzikholün açık olduğu ihbarını aldı. Küçükçekmece Teyfikbey, Mahallesi'nde bulunan adrese polis ekiplerinin 26 Ocak'ta yaptığı baskında mekanda 17 kişinin olduğunu tespit etti. Ekipler, baskın sırasında bir sahtekarlığı ortaya çıkardı. Mekanda bulunan M.A. (23) isimli kişi kendisini Organize Şubede başkomiserim diye tanıttığını ve mekan sahibi olduğu öğrenilen N.U.'nun "Bana organizede başkomiserim demişti. Bin 700 lira borç istedi. Ben de verdim" dediği öğrenildi. Başkomiser olduğunu iddia eden kişinin üzerinde yapılan aramalarda "İçişleri Bakanlığı Personel Deniz Hava Kurtarma" kimliği bulundu. O kimliğin de sahte olduğu bildirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİMekandaki işlemlerinin ardından emniyete götürülen M.A.'nın, 2020 yılında Artvin'den "Askeri Ceza Kanununa Muhalefet" suçundan aranma kaydı bulunduğu belirlendi. "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi" suçlarından hakkında işlem yapılan M.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan M.A.'nın da aralarında bulunduğu 17 kişiye toplamda 1593 Sayılı Umum Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine göre toplam 58 bin 973 lira para cezası kedildi. İş yeri ise mühürlendi.


Koronavirüs baskınından sahte başkomiser çıktı
Koronavirüs baskınından sahte başkomiser çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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