Koronavirüs basketbola da sıçradı! NBA ve Euroleague...
Spor Arena Dış Haber | İtalya'da 30 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle 5 Serie A maçı ertelenmişti.
Spor Arena Dış Haber | İtalya'da 30 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle 5 Serie A maçı ertelenmişti.
Şimdi de basketbol maçları için karar verildi. EuroLeague'de 3 Mart tarihinde oynanacak Milan - Real Madrid maçının seyircisiz oynanacağı açıklandı.
ABD'de de konu aynı... Amerika'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm meydana geldi. NBA'de maçların ertelenmesi gündeme gelirken konuyla ilgili açıklama geldi.
NBA'den yapılan açıklamada maçların normal şekilde devam edeceği, iptal veya seyircisiz oynama gibi bir karar almayacakları belirtildi.
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