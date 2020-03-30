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Koronavirüs, Akbank, ATM, Ekonomi

Koronavirüs, bankacılık işlemlerini dijitale kaydırdı

Bankaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müşterilerini dijital kanallara yönlendirmesi sonucu şubelerden yapılan işlemlerin toplam bankacılık işlemlerindeki payı tek hanelere düştü.

30.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:16
Koronavirüs, bankacılık işlemlerini dijitale kaydırdı

Bankaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müşterilerini dijital kanallara yönlendirmesi sonucu şubelerden yapılan işlemlerin toplam bankacılık işlemlerindeki payı tek hanelere düştü.

Kovid-19 salgınının yayılımının her geçen gün artması ve sosyal izolasyonun genişletilmesi, her sektörü olduğu gibi bankacılık alanını da etkiledi.

Bankaların yıllardır yatırım yaptığı dijital kanallar, zor geçen günlerde kurtarıcı oldu. Hem şube çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığını ön planda tutan bankalar, şubeye gitmeksizin birçok bankacılık işlemini güvenli ve hızlı bir şeklide alternatif dağıtım kanallarıyla (ADK) yapabiliyor.

Bankaların son 2 haftada dijital kanalların kullanılmasına yönelik yoğun iletişimleri verilere de yansıdı.

AA muhabirinin bankalardan aldığı bilgiye göre, dijital kanallardan yapılan işlemlerin payı son 2 haftada yaklaşık 20 puan artarken, şubelerden yapılan bankacılık işlemlerinin payı ise tek haneli rakamlara geriledi.

Akbank

Akbank'tan yapılan açıklamada, bankanın, bugüne kadar dijital dönüşüm kapsamında çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiği belirtildi. Geleceğin bankacılık deneyimini tasarlarken birçok projeyi hayata geçirmeye ve 5 milyondan fazla dijital müşteriye hizmet vermeye devam edildiği aktarılan açıklamada, müşteri temas noktalarında bütünsel bir deneyim sunularak günlük bankacılık deneyiminin sadeleştirildiği vurgulandı.

Açıklamada, bunun rakamlara yansıyan olumlu etkilerinin de görüldüğü bildirildi.

Bugün bankada görüntüleme ve nakit işlemler hariç, toplam işlemlerin yaklaşık yüzde 95'inin şube dışı kanallardan gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, özellikle içinden geçilen bu zor dönemde, müşterilere hijyen koşullarına uyabilmeleri için birçok imkan sunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, müşterilere sunulan hizmetlere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Örneğin, müşterilerimiz Akbank Mobil kullanarak Akbank ATM'lerinden QR kod ile 5 bin liraya kadar temassız para çekebiliyor, faturalarını evden çıkmadan kolayca, anında ödeyebiliyorlar. Temassız ödeme özelliğine sahip Akbank kartları ile 250 liraya kadar şifresiz alışveriş yapabiliyor, yine Akbank Mobil ile telefonlarını POS cihazına yaklaştırarak ödemelerini gerçekleştirebiliyorlar. Müşterilerimiz ayrıca, Axess Mobil ile yine POS cihazı ile temas etmeden 250 liraya kadar şifresiz, POS üzerindeki QR kodu telefonlarına okutarak ödeme yapabiliyorlar. Önümüzdeki günlerde Akbank Mobil'de de bu özelliği hayata geçireceğiz. Bugüne kadar yaptığımız yatırımların bir sonucu olarak, sunduğumuz temassız işlem hizmetlerinde pazar payımızın arttığını görüyoruz. Akbank kartları ile 10 gün içinde yapılan temassız işlemlerin payı önemli ölçüde arttı. Yine e-ticaret işlemlerinin de payının arttığını gözlemliyoruz. Müşterilerimizin ve Akbanklıların sağlığı için kesintisiz bankacılık hizmeti sunmaya, dijital kanallarımızda yeni özelliklerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz."

DenizBank

DenizBank'tan yapılan açıklamada da bankanın, içinden geçilen bu zorlu dönemde müşterilerinin bankacılık işlemlerini en rahat şekilde yapabilmesi için teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak ihtiyaç duydukları her anda daha hızlı, pratik ve akıllı bir bankacılık deneyimi sunduğu belirtildi.

DenizMobil, internet şubesi, ATM, fastPay, DenizKartım ve iletişim merkezi üzerinden müşterilere evlerinden, iş yerlerinden çıkmadan bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı yapabilme imkanı sağlandığı bildirilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"İçinde bulunduğumuz dönemde MobilDeniz kullanıcılarımızın sayısında ve bu kanallardan yaptıkları işlemlerde geçen aya göre yüzde 15 artış gerçekleşti. DenizBank mobil cüzdan uygulaması fastPay, içinde bulunduğumuz koşullarda hijyen açısından büyük önem taşıyan temassız ödeme deneyimini müşterilerimizin hizmetine sunarken, MobilDeniz üzerinden ATM'ye temas etmeden QR kod ile para çekme olanağı sağlıyor. QR ile para çekme işlemlerinde de geçen aya göre yüzde 20'lik bir artış gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde DenizBank dijital kanallarını kullanan müşteri sayımızın artacağını ve daha fazla bankacılık işleminin bu kanallardan gerçekleşeceğini öngörüyoruz."

Açıklamada, müşterilerin pratik ve kişiselleştirilmiş hizmet beklentilerini karşılamak üzere yeni teknolojiler ve hayat kolaylaştıran fırsatlar sunan DenizKartım uygulamasının da yenilendiği kaydedildi.

DenizKartım ile DenizBank müşterilerinin; banka, kredi ve ek kartlarına ait bilgileri tek uygulamada görüntüleyerek kart bilgisi kontrolü, anında taksit, nakit avans veya limit artışı gibi tüm kart işlemlerini hızlıca ve kolayca yapabildiği, kendilerine uygun kampanyalara uygulama üzerinden katılarak kazanımlarını takip edebildiği aktarılan açıklamada, "Yeni tasarlanan DenizKartım'daki karekod, temassız ve anlaşmalı iş yerlerine kolay ulaşım sayesinde de dokunmadan, güvenli ödeme için alternatifler yaratıyoruz. Son bir haftada DenizKartım ile yapılan işlemlerde yüzde 30'a varan artış görmekteyiz ve bunun daha da artacağını düşünüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Garanti BBVA

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada ise bankanın 7,8 milyonu mobil olmak üzere toplam 8,4 milyon dijital bankacılık müşterisi olduğu bildirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kalınan bu hassas günlerde müşterilerin bankacılık işlemlerini güvenle gerçekleştirebilmesi için 20 yıldan uzun süredir yatırım yaptıkları dijital bankacılık kanallarının çok etkin olduğu belirtilen açıklamada, müşterilerin, evlerinden çıkmadan temel finansal işlemlerini ağırlıklı olarak dijital kanallardan gerçekleştirdiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Biz de çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını ön planda tutarak, #SağlıkİçinEvdeKal söylemiyle tüm kanallarımızdan çok yoğun iletişim yaptık. Yaptığımız iletişimlerde dijital kullanımını artırmak için temel işlemlerin dijitalden nasıl yapıldığını öğreten içerikleri ön plana çıkardık. Örnek vermek gerekirse, mobil uygulamamızdaki 'Şubeye Gitmeden Yap' adımına ziyaret günlük 1.500-1.700 bandından 200 bin seviyelerine ulaştı. Özellikle nakit ihtiyacı olan müşterilerimiz için QR ile para çekme/yatırma iletişimimizi artırdık, bunun neticesinde toplam para çekme işlemleri içinde QR'ın payı yüzde 20'ye yaklaştı."

İş Bankası

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, bugün itibarıyla dijital kullanıcı sayısının 8,4 milyona ulaştığı bildirildi.

Bankanın, salgın nedeniyle tedbirlerin yoğunlaştırıldığı geçen hafta boyunca dijital kanallar olan İşCep, internet şube ve Maximum Mobil'den her gün ortalama 2,2 milyon müşteriye hizmet verdiği aktarılan açıklamada, "Bu müşterilerimiz dijital kanallarımıza günlük ortalama 5,6 milyon kez giriş yaptılar. İki hafta öncesine kadar yüzde 68'lerde olan mobil bankacılık uygulamamız İşCep'in kanal payı aynı dönemde (23-27 Mart) yüzde 78'e kadar yükseldi. İnternet şube ve Maximum Mobil'le birlikte bu oran yüzde 88'e ulaştı. Şubelerden yapılan işlemlerin toplam bankacılık işlemlerindeki payı ise 23-27 Mart haftasında yüzde 5'e kadar geriledi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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