Koronavirüs Bangladeş'te yükselişe geçti
03.05.2020 13:33 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:33
Bangladeş Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (IEDCR), koronavirüs rakamlarını açıkladı.
Bangladeş Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (IEDCR), koronavirüs rakamlarını açıkladı. Nisan ayında yükselişe geçen vaka sayısı, 3 Mayıs'ta en yüksek günlük değere ulaştı. Son 24 saatte 665 vaka sayısı açıklandı.
Bangladeş'te koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 665 artarak, 9 bin 455 oldu. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 177 olurken, resmi kurumların açıkladığı rakamlara göre virüs Nisan ayında yükselişe geçti.
Kaynak: DHA