Koronavirüs Bangladeş'te yükselişe geçti

Bangladeş Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (IEDCR), koronavirüs rakamlarını açıkladı.

Bangladeş Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (IEDCR), koronavirüs rakamlarını açıkladı. Nisan ayında yükselişe geçen vaka sayısı, 3 Mayıs'ta en yüksek günlük değere ulaştı. Son 24 saatte 665 vaka sayısı açıklandı.

Bangladeş'te koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 665 artarak, 9 bin 455 oldu. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 177 olurken, resmi kurumların açıkladığı rakamlara göre virüs Nisan ayında yükselişe geçti.

Kaynak: DHA