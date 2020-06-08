Koronavirüs balıkçıları vurdu Koronavirüs balıkçıları vurdu Sinop'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evde kalınca, balıkçıların işlerinde düşüş yaşandı.

Koronavirüs balıkçıları vurdu

SİNOP - Sinop'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evde kalınca, balıkçıların işlerinde düşüş yaşandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evlerinde kalınca, balıkçılarda da işler azaldı. Balıkçılar, uzmanlarında sık sık dile getirdiği vücudun direncini artırmak için "Balık tüketin" uyarılarından dolayı, vatandaşlara balık çağrısında bulundu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Olcay Karabulut, "Virüsten çok etkilendik. İnsanlar dışarı çıkamadığından dolayı balık satışlarımız azaldı. Ama şuan deniz suları ısındığından dolayı barbunya ve istavritimiz çok bol geliyor. Günde 250-300 kilogram barbun ve istavrit geliyor. Ama 10-15 gün sonra da barbun ve istavritte biter. Korona virüsten sonra fiyatlar aşağılara düştü. Mesela 25 TL dediğimiz balığı satamıyoruz. 20 TL diyoruz yine satamıyoruz. Balıklarından erken tükenmesi lazım. Biz de haliyle akşam olunca gariban halkına balıkları dağıtıyoruz. Vatandaşların bu aralar alım gücü yok. İnsanlarda zaten dışarı çıkamıyor. Herkes zor durumda" dedi.

Kaynak: İHA