"Koronavirüs bahanesiyle işten çıkarmalar yasaklansın"
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Hizmet İş Sendikası, Koronavirüs, Kayseri, Güncel

"Koronavirüs bahanesiyle işten çıkarmalar yasaklansın"

İŞ Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, "Koronavirüs salgını bahanesiyle işçilerin işten çıkarılmalarının yasaklanmasını istiyoruz" dedi.

25.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:32

HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, "Koronavirüs salgını bahanesiyle işçilerin işten çıkarılmalarının yasaklanmasını istiyoruz" dedi.

Çelik, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanında hızla yayılan ve ölümlere neden olan Koronavirüs Salgını (KOVİD-19) maalesef ülkemizi de etkisi altına almıştır. Hastalığın bulaşma riski göz önünde bulundurularak çalışma hayatı başta olmak üzere pek çok alanda devlet kurumlarımız tarafından gerekli düzenlemeler hızla hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda salgının yayılmasını azaltmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının, işyerlerinin kapatılmadan hizmetlerin aksatılmayacak biçimde uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma yöntemleri ile devam ettirilmesini son derece önemli buluyoruz.

İşsizliğin ülkemiz için gün geçtikçe daha önemli bir sorun haline geldiğini görmekteyiz. Koronavirüs salgını bahanesiyle işçilerin işten çıkarılmalarının yasaklanmasını istiyoruz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüsle mücadele çerçevesinde çalışma hayatına ilişkin alınan önlemleri önemsiyoruz. Çalışma hayatının karşılaştığı zorlukların çözümü için alınan önlem paketleri tek tek hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda, Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınması, ödenekten faydalanma süreçlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması ve bu bağlamda İşsizlik Sigortası Fonunun daha etkin ve yaygın kullanımına yönelik yararlanma kriterlerinin sosyal tarafların katılım ve katkısıyla kolaylaştırılmasının çalışma hayatının devamlılığı açısından hayati önemi bulunmaktadır.

Bu süreçte önceliğimiz insan sağlığını korumak başta olmak üzere, işçiyi ve istihdamı korumak, ekonomiyi korumak olmalıdır. Emeğinden başka sermayesi olmayan emekçilerin işsiz kalması, maaşlarının ödenememesi, ücretsiz izne çıkarılması gibi konuları kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz. Bu sebeple, Kovid-19 ile mücadele sürecini hükümet-işçi-işveren birlikte, "Kazasız atlatabilmek" ve "Kurulu düzeni bozmadan", panik yapmadan, en sağlıklı geçişi, özveri ve fedakarlık içerisinde birlikte başarmalıyız. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak çalışma hayatını doğrudan ilgilendiren bu mücadele sürecinde her türlü destek ve işbirliği içerisinde olacağız.

Çalışma hayatında, işçi servislerinden üretim süreçlerine kadar tüm alanlarda "Sosyal Mesafe" kavramının dikkate alınarak, çalışanlar arasındaki temasın en aza indirilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Bütün işyerlerinde dezenfektan işlemleri periyodik aralıklarla yapılmalı, maske, eldiven gibi koruyucu ve temizlik malzemeleri ile dezenfektanlar temin edilerek, kullanımı teşvik edilmelidir.

Bütün işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları harekete geçirilmeli, Koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışanların sağlığının korunması için gerekli önlemler alınmalıdır. Üretimin devam ettiği işyerlerinde, Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan uyarılar dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tüm önlemlere uyarak, büyük bir özveri ile çalışan tüm üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz ve teşekkürlerimizi yinelemek istiyoruz.

Sağlık çalışanlarımız için ayrıca bir vurgu yapmak istiyoruz. Bu süreçte bütün özverili çalışmaları ile gece gündüz mesai sarf eden sağlık çalışanlarımızın hepsine gönülden büyük bir teşekkür ediyoruz.

Koronavirüs'ün dünyada ilk çıktığı andan itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetimiz, başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere bütün bakanlarımız ve yetkililerimize süreci izleyip aldıkları hızlı önlemler ve başarılı çalışmalarından dolayı içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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