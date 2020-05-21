Koronavirüs Bağışıklığı Ne Kadar Sürer? İki Kez Enfekte Olabilir misiniz?
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Koronavirüs Bağışıklığı Ne Kadar Sürer? İki Kez Enfekte Olabilir misiniz?

Koronavirüse ikinci kez yakalanabilir misiniz? Neden bazı kişilerde hastalık daha ağır? Her kış geri gelecek mi? Bir aşı işe yarayacak mı? Bu süreçte neler olacak? Sorun şu ki, çok az şey biliyoruz.

Koronavirüs Bağışıklığı Ne Kadar Sürer? İki Kez Enfekte Olabilir misiniz?
21.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:48

Koronavirüse ikinci kez yakalanabilir misiniz? Neden bazı kişilerde hastalık daha ağır? Her kış geri gelecek mi? Bir aşı işe yarayacak mı? Bu süreçte neler olacak? Sorun şu ki, çok az şey biliyoruz. Öte taraftan bağışıklık sistemi virüs ile ilgili en kritik soruların temelinde yer alıyor. Sizler için koronavirüs bağışıklığı hakkında bilinen bazı detayları derledik.

Koronavirüs Bağışıklığı Nasıl Kazanılır?

Bağışıklık sistemi vücudun enfeksiyonlara karşı savunma mekanizmasıdır ve iki parça halinde işler.

Bunlardan ilki her zaman aktiftir ve vücutta yabancı bir istila gerçekleştiğinde harekete geçer. Temelde doğal bağışıklık yanıtı olarak da bilinen bu sistem koronavirüse özgü değildir. Her türlü bakteri ve virüse karşı yanıt verir ancak virüse karşı bir bağışıklık geliştirmez.

Öte taraftan daha sonraki süreçlerde virüsle mücadele edebilmek için kazanılmış bağışıklık yanıtı görev alır. Bu, istilacıları durdurabilmek adına onlara yapışabilen hedefli antikorlar üretir ve sadece virüsle enfekte olmuş hücrelere saldırır. Tabii bunun için öncelikle virüsle enfekte olmanız ve vücudunuzun T Hücreleri tarafından virüsü tanıması gerekir. Ancak bu durum zaman alır. Yapılan araştırmalar bireylerin virüsle enfekte olduğu zaman, vücuduunn antikor üretimi için 10 gün gibi bir süreye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Buna ek olarak en güçlü bağışıklık tepkisinin, en hasta kişiler tarafından üretildiği tespit edildi.

Eğer kazanılmış bağışıklık yanıtı yeterince güçlü ise gelecekte koruma sağlayabilir. Öte taraftan hafif semptomları olan veya asemptomatik olan kişilerin yeterli adaptif bağışıklık tepkisi geliştirip geliştiremeyeceği henüz bilinmiyor.

Koronavirüs Bağışıklığı Ne Kadar Sürer?

Bağışıklık sisteminin hafızası temelde bizimki ile benzer olarak işliyor. Bazı enfeksiyonları hatırlarken bazılarını unutmak gibi alışkanlıkları var. SARS-CoV-2 henüz oldukça yeni bir virüs ve bağışıklığın ne kadar süreceğini bilmek için yeterli süreci geride bırakmadık.

Öte taraftan araştırmalar 1 - 2 yıl arası bir bağışıklık geliştirmenin mümkün olabileceğini gösteriyor. Tabii tekrar değinmemiz gerekirse bu noktada vücudunuzun yeterli tepki geliştirip geliştirmemesi de oldukça kritik bir detay. Bu noktada daha kapsamlı ve geniş araştırmalara ihtiyaç duyuyoruz. Örneğin kısa süreli bir zaman diliminde virüsle iki kez enfekte olan kişilere dair bazı raporlar var. Ancak genel olarak bu kişilerde virüsün seyri hafif olarak gözlemlendi.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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