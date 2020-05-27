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Koronavirüs Avrupa otomotiv pazarını nisanda yüzde 76,9 daralttı

Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesi raporuna göre; AB, UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 Nisan ayında yüzde 76,9, otomobil pazarı yüzde 78,3 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 70,7 daraldı.

Koronavirüs Avrupa otomotiv pazarını nisanda yüzde 76,9 daralttı
27.05.2020 15:01 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:01

Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesi raporuna göre; AB, UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 Nisan ayında yüzde 76,9, otomobil pazarı yüzde 78,3 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 70,7 daraldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 nisan ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesi raporunu açıkladı. Buna göre; otomotiv pazarı 2020 Nisan ayında yüzde 76,9 azaldı ve 363 bin 211 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı ayında 1 milyon 569 bin 371 toplam adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2020 nisan ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 78,3 azaldı ve toplam 292 bin 182 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 345 bin 181 adetti. Hafif ticari araç pazarı 2020 nisan ayında yüzde 70,7 azaldı ve 53 bin 604 adede düştü. 2019 nisan ayında 183 bin 211 adet satış gerçekleşmişti.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 ocak-nisan döneminde yüzde 38,5, otomobil pazarı yüzde 39,1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 36,1 azaldı. Otomotiv pazarı 2020 ocak-nisan döneminde yüzde 38,5 azaldı ve 3 milyon 928 bin 980 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde 6 milyon 392 bin 884 toplam adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2020 ocak-nisan döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 39,1 azaldı ve toplam 3 milyon 346 bin 193 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 5 milyon 492 bin 3 adetti. Hafif ticari araç pazarı 2020 ocak-nisan döneminde yüzde 36,1 azaldı ve 476 bin 112 adede düştü. 2019 yılının aynı döneminde 744 bin 958 adet satış gerçekleşmişti.

2020 nisan ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,7 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 7'nci ülke, yüzde 30,3 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8'inci ülke ve yüzde 12,2 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6'ncı ülke olarak yer aldı.

Otomotiv pazarında en fazla düşüş İtalya'da

Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 96,4 ile İtalya, yüzde 95,3 ile İngiltere ve yüzde 95,1 ile İspanya'da yaşandı. 2020 yılının aynı ayında satışını artıran pazar olmadı. AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 49,8 ile İtalya, yüzde 48,6 ile İspanya ve yüzde 46,7 ile Fransa'da yaşandı. 2020 yılının aynı döneminde satışını arttıran bir pazar olmadı.

Otomobil pazarında tüm Avrupa'da daralma gerçekleşti

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 97,6 ile İtalya, yüzde 97,3 ile İngiltere, yüzde 96,5 ile İspanya'da görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre tüm Avrupa pazarlarında daralma gerçekleşti.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 50,7 ile İtalya, yüzde 48,9 ile İspanya, yüzde 48,0 ile Fransa'da görüldü. İlk dört ayda tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü.

Hafif ticari pazarda en fazla düşüş İspanya'da

Avrupa hafif ticari araç pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 91 ile İspanya, yüzde 89,9 ile İtalya ve yüzde 87,3 ile İrlanda'da yaşandı. Satışlarını artıran pazar olmadı. AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 49,1 ile İspanya, yüzde 44,5 ile İtalya ve yüzde 44 ile İngiltere'de yaşandı. Satışlarını arttıran pazar olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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