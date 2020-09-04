Koronavirüs Avrupa'nın en büyük genelevini iflas ettirdi
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Koronavirüs Avrupa'nın en büyük genelevini iflas ettirdi

Almanya'nın Köln kentinde bulunan 11 katlı, 9 bin metrekare kullanım alanlı 'Pascha' isimli genelev koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iflas duyurusunda bulundu.

Koronavirüs Avrupa'nın en büyük genelevini iflas ettirdi
04.09.2020 14:42 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:48

Almanya'nın Köln kentinde bulunan 11 katlı, 9 bin metrekare kullanım alanlı 'Pascha' isimli genelev koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iflas duyurusunda bulundu.

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Ehrenfeld semtindeki genelevin iflas başvurusunda bulunduğu bildirildi. Alman basınında yer alan haberde, Avrupa'nın en büyük genelevlerinden biri olduğu belirtilen işletmenin iflasının, koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde bu tip işletmelerin kapatılmış olmasından kaynaklandığı belirtildi.

60 KİŞİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

Genelevi işleten şirketin genel müdürü Armin Lobscheid, Köln Asliye Hukuk Mahkemesi'ne iflas başvurusunu verdi. Ehrenfeld Horn caddesi üzerinde 11 katlı bir binada faaliyet gösteren işletmenin maliyetlerini karşılayamadığı ve binada temizlikten güvenlik görevlilerine kadar 60 kişinin çalıştığı bildirildi. Ayrıca, salgının başından beri hiçbir geliri olmayan işletmenin, çalışanlarına maaş ödemesi yapamadığı da ifade edildi. Öte yandan, Pascha'da 126 özel oda, bir restoran, güzellik merkezi, butik, çamaşırhane, güneşlenme merkezi, büfe gibi yerlerin dışında kendi özel gazeteleri bile vardı.


Kaynak: DHA

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