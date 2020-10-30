Koronavirüs: Avrupa Komisyonu AB vatandaşlarından, birlik üyesi ülkeler arasında seyahat etmemelerini istedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Koronavirüs: Avrupa Komisyonu AB vatandaşlarından, birlik üyesi ülkeler arasında seyahat etmemelerini istedi

30.10.2020 07:12 | Son Güncelleme: 30.10.2020 07:16
Koronavirüs: Avrupa Komisyonu AB vatandaşlarından, birlik üyesi ülkeler arasında seyahat etmemelerini istedi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği vatandaşlarına, birlik üyesi ülkeler arasında seyahat etmeme çağrısı yaptı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarına, birlik üyesi ülkeler arasında seyahat etmeme çağrısı yaptı.

Ursula von der Leyen, koronavirüs vakalarının azalmasına yardımcı olmanın, 450 milyon AB vatandaşının sosyal sorumluluğu olduğunu söyledi.

AB üyesi ülkeler arasında sadece "gerekli durumlarda" seyahat edilmesini isteyen von der Leyen, birliğin yazın "bazı önlemleri çabuk gevşettiğini" kabul etti.

Avrupa Komisyonu, AB'nin yürütme organı.

Komisyon yazın, birlik üyesi ülkelerin milli gelirinin yüzde 10'unu oluşturan turizm sektörünü desteklenmesi amacıyla, AB üyesi ülkeler arasında seyahati teşvik etmişti.

Ursula von der Leyen ayrıca şimdiden AB çapında kitlesel bir aşı programının altyapısının oluşturulması için çalışmalara başlanması gerektiğini söyledi.





AB liderleri hangi konularda anlaştı?

Von der Leyen'in son açıklaması ise AB üyesi ülkelerin liderlerinin video konferans yöntemiyle yaptıkları zirveyi izliyor.

AB liderlerinin zirvede üzerinde anlaştıkları konular; üye ülkelerin hastanelerin yoğun bakım kapasiteleriyle ilgili bilgilerin paylaşılması, ülkelerin bilim danışmanlarının düzenli aralıklarla bir araya gelmeleri, Hızlı Covid-19 Antijen Testleri'nin AB çapında üretimiyle dağıtımının yaygınlaştırılması ve üye ülkelerin temas takip uygulamalarını birbirlerine baplayacak bir AB veri tabanı oluşturulması oldu.





Avrupa çapında yeni seyahat kısıtlamaları

Öte yandan, Avrupa'da bugünden itibaren çok sayıda ülkede koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik yeni seyahat kısıtlamaları yürürlüğe giriyor.

İspanya Parlamentosu, koronavirüsle mücadele kapsamında ülkede olağanüstü hali 6 ay daha uzattı. Ülkede yerel yönetimlere, seyahat serbestisini kısıtlama yetkisi verildi.

Fransa'da bugünden itibaren ülke çapında ikinci kez sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Alınan yeni önlemler kapsamında insanların geçerli bir neden olmaksızın evlerinden 1 kilometre uzağa gitmelerine izin verilmiyor.

Portekiz'de de Salı sabahına kadar, işe ya da okula gidilmesi haricinde, insanların yaşadıkları yerin bağlı olduğu belediye sınırları dışına çıkması yasaklandı.





BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Geert Wilders Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gökhan Alkan Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Aras Bulut İynemli
Spor Falcao Eddie Newton Burak Yılmaz Josef De Souza Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ölü Erkek Fransa Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüs: Avrupa Komisyonu AB vatandaşlarından, birlik üyesi ülkeler arasında seyahat etmemelerini istedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 07:17:54. #1.14#
title