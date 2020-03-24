Koronavirüs, Avrupa'daki çevrimiçi tüketiciyi nasıl etkiledi?
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Koronavirüs, Avrupa'daki çevrimiçi tüketiciyi nasıl etkiledi?

Coronavirüs yani Covid-19'un Çin'in Wuhan şehrinden dünyaya yayılmasıyla günlük hayat tamamen değişti. Çin'in yanı sıra virüs salgınından en çok etkilenen ülke ise İtalya oldu. Binlerce ölüme neden olan corona virüs, pandemi ilanına da yol açtı. Bununla birlikte online dünyadaki değişimler gözle görülür boyutlara geldi. İşte, koronvirüs etkisi...

24.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:43
Koronavirüs, Avrupa'daki çevrimiçi tüketiciyi nasıl etkiledi?

Koronavirüs pandemisinin Avrupa'yı nasıl etkisi altına aldığı; genel haber siteleri, seyahat siteleri, gıda, etkinlik sitelerini gözlemleyerek anlaşılabilir. Kolay bulaşabilir bir virüs olması sebebiyle insanlar yer değiştirmiyor. Özellikle tatil planı yapmak imkansız hale geldiğinden, pandemiden olumsuz etkilenen başlıca sektör seyahat oldu. Bunun yansımalarını da seyahat sitelerinin toplam okuyucu oranlarından saptamak mümkün. Sektörlere göre çevrimiçi tüketici davranışı incelemesi haberimizde.

KORONAVİRÜS ETKİSİ EN ÇOK İTALYA HABER SİTELERİNDE GÖRÜLÜYOR

Coronavirus pandemisinin çevrimiçi tüketici davranışı üzerindeki etkisi, en iyi online ortamda göze çarpıyor. Buna yönelik Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere online platformalari incelendi.

Genel haber sitelerine yapılan toplam ziyaret sayısı, pandeminin ne zaman ve ne kadar hızlı yayıldığına dair net bir fikir veriyor. İncelenen beş Avrupa ülkesinin tamamnında, 10-16 Şubat haftasına kadar haber sitelerine yapılan ziyaretler dengeli şekilde sürerken, sonraki hafta bariz değişiklik yaşandı. 17-23 Şubat haftası boyunca, pandeminin en etkili olduğu ülke olan İtalya'da, sitelerin grafiklerinde önemli artış görüldü. Diğer Avrupa ülkelerinde ise ilgi yavaş yavaş artarak 09-15 Mart haftasında oranlar yükseldi. O zamana kadar geçen zaman dilimi, 30 Aralık-05 Ocak ile karşılaştırıldığında, ziyaret sayısı Fransa'da % 50, Almanya'da % 29, İtalya'da % 142, İspanya'da % 74 ve İngiltere'de % 44 arttı.

SEYAHAT SEKTÖRÜ İTALYA'DA YÜZDE 67 KAYBETTİ

Coronavirüsten olumsuz etkilenen başlıca sektör seyahat oldu. Çevrimiçi seyahat acentesi sitelerine gelen trafik Ocak ayının sonundan bu yana aşağı doğru bir seyir izliyor. Aslında, 30 Aralık-05 Ocak ile karşılaştırıldığında, 09-15 Mart'ta çevrimiçi seyahat acentesi ziyaretleri Fransa'da % 7, Almanya'da % 36, İtalya'da % 67, İspanya'da % 18 ve Birleşik Krallık.

SOSYAL MEDYA ZİYARET SAYISI ARTTI

Haber sitelerinin yanı sıra sosyal medya da salgın konusunda aktif kullanıldı. Sosyal medya ziyaretleri 10-16 Şubat ile karşılaştırıldığında, 09-15 Mart'ta ziyaret sayısı Fransa'da % 14, Almanya'da % 11, Almanya'da % 30 arttı İtalya, İspanya'da % 55 ve İngiltere'de % 18.

ETKİNLİK BİLETİ SATAN SİTELERE ZİYARET AZALDI

Seyahat endüstrisine benzer şekilde, çevrimiçi etkinlik bileti satan sitelerde trafik, Avrupa'daki salgının kapsamının Şubat başında kötüye gittiğini gösteriyor.Bu eğilim ayın sonunda daha da hızlandı: 09-23 Mart tarihleri ile 17-23 Şubat tarihleri ??arasında çevrimiçi bilet web sitelerine veya uygulamalarına yapılan ziyaretlerde, Fransa'da % 47, Almanya'da % 12, İtalya'da % 52, İspanya'da % 55 ve İngiltere'de % 26 oranında azaldığını görüyoruz.

Şüphesiz pandemi ilanına neden olan coronavirüste en kazançlı çıkan sektör gıda oldu. Özellikle birçok ülkede sokağa çıkma yasağı gündeme gelince, gıdaya yönelim bir anda arttı. Gıda sektörüne olan ilgi, çevrimiçi satış yapan sitelerde de gözlendi.

17-23 Şubat haftasında ölçek ülkelerin hepsinde değişim gösteriyor. 17-23 Şubat ile karşılaştırıldığında, 09-15 Mart'ta çevrimiçi yemek, süpermarket veya market perakende web sitelerine, uygulamalarına yapılan ziyaretler Fransa'da % 1, Almanya'da % 20, İtalya'da % 39 ve İngiltere'de % 13 arttı. Diğer yandan ziyaret sayısı % 12 azaldığı için İspanya burada istisna durumunda.

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