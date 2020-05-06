Koronavirüs: Avrupa Birliği'nden 'tarihinin en derin resesyonuna girdik' itirafı
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Koronavirüs: Avrupa Birliği'nden 'tarihinin en derin resesyonuna girdik' itirafı

Koronavirüs: Avrupa Birliği'nden 'tarihinin en derin resesyonuna girdik' itirafı
06.05.2020 13:40 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:40

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Ekonomi ve Maliye sorumlusu Paolo Gentiloni Covid-19 salgınının AB'yi şimdiye kadar yaşadığı en ağır ekonomik gerilemeye sürüklediğini söyledi.

Avrupa Komisyonu'nun ekonomi ve maliyeden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni, Covid-19 salgını nedeniyle AB'nin tarihinin en derin resesyonuna girdiğini söyledi.

Brüksel'de bir basın toplantısı düzenleyen Gentiloni, resesyonun 10 yıl önceki mali krizden çok daha ağır olduğunu belirtti.

Paolo Gentiloni, "AB ekonomisinin bu yıl yüzde 7,4 oranında ve rekor seviyede dküçülmesi bekleniyor. Bu oran Euro Bölgesi'nde 7,7 olacak. Bu 2009'u aşan bir rakam. 2009 mali krizinin yol açtığı küçülme yüzde 4,5'tu."

Gentiloni, Covid-19 salgını yüzünden yaşanan daralmada enflasyonun hemen hemen sıfıra ineceğini, kamu borçlanmasının ve bütçe açıklarının şişeceğini de söyledi.

Avrupa Komisyonu, AB'nin yürütme organı.

'Büyük Bunalım'dan beri görülmeyen bir şok'

Böyle bir ekonomik şokun örneğinin "(1929'da başlayan ve 1930'lu yıllar boyunca devam eden) Büyük Bunalım'dan bu yana yaşanmadığını" söyleyen Gentiloni, ekonomik gerilemeden çıkış ve iyileşmenin AB'nin her yerinde aynı olmayacağını; sokağa çıkma sınırlamalarının kaldırılabilme hızına, turizm gibi hizmet sektörlerinin ekonomideki ağırlığına ve her bir ülkenin mali kaynaklarına bağlı olarak farklılıklar göstereceğini kaydetti.

Avrupa Komisyon bu yıl ekonomiler küçülürken tüketici fiyatlarının da hemen tamamen aynı düzeyde kalacağını, enflasyon oranının bu yıl yüzde 0,2 civarında kalacağını, gelecek yıl ise Euro Bölgesi büyümeye geçerken bir miktar artarak yüzde 1,1'e çıkacağını öngörüyor.


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Dev bütçe açıkları

Avrupa Komisyonu'na göre bu yıl AB ülkelerinde yatırımlar da yüzde 13,3 azalacak.

Ekonomileri ayakta tutma çabasıyla büyük bütçe açıkları verileceği ve Euro Bölgesi'nde geçen yıl yüzde 0,6 olan bütçe açığının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının bu yıl yüzde 8,5'lara çıkacağı, gelecek yıl ise ancak yüzde 3,5'lara inebileceği öngörülüyor.

Buna karşılık AB kamu borçlanmasındaki dev artışın daha uzun sürede normale dönebileceğini tahmin ediyor.

Tahminlere göre Euro Bölgesi'nde kamu borçlarının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya oranı geçen yıl yüzde 86'yken, bu yıl yüzde 102,7'lere çıkacak ve gelecek yıl da ancak yüzde 98,8'e inebilecek.

En kötü etkilenen ülkeler hangileri?

Bu arada AB'de ekonomik daralmadan en çok İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz'in zarar göreceği tahmin ediliyor.

Lüksemburg, Malta ve Avusturya'nın ise daha az etkileneceği öngörülüyor.

Yüzde 9,7 ile Yunanistan'ın AB içinde GSYH'sı en çok küçülen ülke olacağı tahmin ediliyor. Onu yüzde 9,5 küçülme ile koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden İtalya'nın ve yüzde 9,4 küçülme ile İspanya'nın izleyeceği düşünülüyor.

En büyük bütçe açığını yüzde 11,1 ile İtalya'nın vermesi bekleniyor. Bu ülkenin geçen yılki bütçe açığı yalnızca yüzde 1,6 idi. Fakat İtalya'nın 2021'de biraz toparlanarak bütçe açığını bu yılın yarısına düşürebileceği tahmin ediliyor.

İspanya bütçesinin yüzde 10, Fransa bütçesinin de bu yıl yüzde 9,9 açık vereceği, Komisyon'un tahminleri arasında.


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