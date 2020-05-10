Koronavirüs, Asya'da çay üretimini nasıl etkileyecek?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Koronavirüs, Asya'da çay üretimini nasıl etkileyecek?

Koronavirüs, Asya'da çay üretimini nasıl etkileyecek?
10.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:25

Dünyanın dört bir yanında koronavirüs yüzünden milyonlarca insanın evlerine kapanmasının çay talebinde artışa yol açması bekleniyor.

Dünyanın dört bir yanında koronavirüs yüzünden milyonlarca insanın evlerine kapanmasının çay talebinde artışa yol açması bekleniyor. Oysa salgın yüzünden alınan önlemler özellikle Asya'nın büyük çay üreticilerinde hasat mevsimini kısalttı ve çay üreticisi birçok ülkede üretimin düşmesi bekleniyor.

Guardian gazetesi, özellikle Hindistan'da hasadın olumsuz etkilendiğini, kuzeydoğudaki Assam eyaletinde sokağa çıkma sınırlamaları yüzünden bir ayı aşkın süre hasat yapılamadığını yazdı.

Kıymetli ve pahalı çay türlerinin sadece belli zamanlarda toplanması mümkün oluyor. Örneğin "çayın şampanyası" adıyla bilinen Darjeeling çayının ilk hasadı, önlemlerden çok kötü etkilendi. Mart ve Nisan aylarında toplanması gereken bu ürün, ülkenin yıllık çay gelirinin yüzde 40'ını sağlıyor.

Guardian; Çin, Sri Lanka ve Vietnam gibi Asya'nın diğer büyük çay üreticilerinde de hasadın kesintiye uğradığını ancak İngiltere'nin çay ihtiyacının çok büyük kısmını karşılayan Kenya'da durumun farklı olduğunu yazdı.

Hatta Uluslararası Çay Komisyonu Kenya'da bu yıl rekoltenin yüzde 15 civarında artmasını beklediklerini söylüyor.


haberler.com/haber/2020/05/10/koronavirus-asya-da-cay-uretimini-nasil-2-13206323_o.jpg"/>


Mintec şirketinden tecrübeli piyasa analisti Ibi Idoniboye, Guardian'a yaptığı açıklamada, "Kenya'da yıl boyu üretim devam edebiliyor" dedi.

Yılın ilk üç ayında çay üretimi onlarca yılın en düşük düzeyine inen Sri Lanka'da da salgın çok etkili oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre 14 milyon kilo daha az ihracat yapıldı.

Sri Lanka'nın 125 yıllık geleneksel çay açık artırmaları haftası da tarihinde ilk kez salgın nedeniyle Nisan ayında yapıldı. Başkent Colombo'da yapılan bu açık artırmayla çay satışlarına dünyanın her yerinden alıcılar katılıyor.

Çay Üreticileri Birliği'nden Roshan Rajadurai, "Çay üretimi ülke çapında ilk kez salgın yüzünden bu düzeyde etkilendi" dedi. Hükümet çay tarlalarında çalışmayı iki gün tamamen durdurdu ama sonra yeniden izin verdi.

Yüz binlerce Sri Lankalı işçi hala çay topluyor ama paketleme gibi üretimin daha sonraki aşamalarında tam kapasite sağlanamıyor. Covid-19 salgını yüzünden yaşanan sıkıntıların üzerine bir de bu yıl kuraklık eklendi.

Vietnam da çay üretiminde sıkıntı yaşıyor. Ülkede çay ihracatı 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 2,5 azalarak 26 bin tona düştü.

Üretici ülkelerde yaşanan sıkıntılar piyasa uzmanı Idoniboye'ye göre fiyatlardaki yükseliş, nakliyedeki kesintilerin ve spekülasyonların da etkisiyle fiyatların da tırmanmasına yol açabilir.


haberler.com/haber/2020/05/10/koronavirus-asya-da-cay-uretimini-nasil-3-13206323_o.jpg"/>


BBC

Dünya Manşet

Haberler

Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı Haber
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı Haber
Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı
Gizemli Mavi Çukur'a dalan dalgıcı şaşırtan manzara! Plastik şişe buldu Haber
Gizemli Mavi Çukur'a dalan dalgıcı şaşırtan manzara! Plastik şişe buldu
58 yaşındaki kadının feci sonu! Dokunmak istediği timsaha yem oldu Haber
58 yaşındaki kadının feci sonu! Dokunmak istediği timsaha yem oldu
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu Haber
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e "İkinci Dünya Savaşı" telefonu
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi Haber
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu 'standart dışı' çıktı
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu "standart dışı" çıktı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Virüse karşı ilham olan uygulama! Dünya gözünü bu restorana dikti
Virüse karşı ilham olan uygulama! Dünya gözünü bu restorana dikti
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü
PKK tarafından kızı kaçırılan anne, Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor
PKK tarafından kızı kaçırılan anne, Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor
Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor
Berlin'de Hitler'in devrilmesinin 75. yıl dönümü! İşte o günlerde yaşananlar
Berlin'de Hitler'in devrilmesinin 75. yıl dönümü! İşte o günlerde yaşananlar
Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi
Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı
Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir
Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Müge Anlı Sinem Kobal Nur Yerlitaş Hatice Çarpar
Spor Can Bartu Gökhan Gönül Utku Yuvakuran Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mhp Aydın Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Koronavirüs, Asya'da çay üretimini nasıl etkileyecek? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 10:52:35. #1.15#
title