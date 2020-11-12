Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: Aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden eminim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: Aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden eminim

12.11.2020 22:02 | Son Güncelleme: 12.11.2020 22:07

Koronavirüs aşısı çalışmalarında ilk klinik deneylerden başarılı sonuçlar aldığını açıklayan Almanya merkezli BioNTech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden emin olduğunu söyledi.

Koronavirüs aşısı çalışmalarında ilk klinik deneylerden başarılı sonuçlar aldığını açıklayan Almanya merkezli BioNTech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden emin olduğunu söyledi.

BioNTech ve ABD merkezli Pfizer'ın birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısının yüzde 90 başarıya ulaştığı açıklanmıştı.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine konuşan Şahin, geliştirdikleri Covid-19 aşısının "virüsün başını ezip", 2020'de dünyayı esir alan salgına son vereceğinden emin olduğunu ifade etti.

Pfizer ile BioNTech Pazartesi günü yaptıkları basın açıklamasında, aşı denemelerinin faz 3 aşamasında, gönüllü deneklerin yüzde 90'ında hastalığın gelişmesinin önlendiğini ve bu oranın beklenenden daha iyi bir sonuç olduğunu ifade etmişti.

Ancak, deneme sonuçları henüz tüm detaylarıyla açıklanmadığı için, aşının semptomsuz enfeksiyonlarda da etkili olup olmadığı sorusu yanıtlanmış değil.

Bu konuda iyimser olduğunu söyleyen Şahin, "Eğer soru bu aşıyla pandemiyi durdurup durduramayacağımız ise buna cevabım evet, çünkü semptomlu enfeksiyonlardan bile korunma sağlanması büyük bir etki yaratacaktır" dedi.

Geçen Pazartesi günü deneme çalışmalarının sonuçları açıklanıncaya değin aşının bağışıklık sisteminde yeterince güçlü bir tepki tetikleyip tetiklemeyeceğinden emin olmadıklarını belirten Şahin, "Aşının bu virüsü yeneceğini biliyoruz artık" diye konuştu.

55 yaşındaki Şahin, geliştirdikleri aşının etkisine dair elde edilen sonuçlar nedeniyle, henüz resmen kanıtlanmış olmasa da, aşının virüsün bulaşmasını da önleyeceğine inandığını ifade etti.

Aşının "birden fazla şekilde" koronavirüse saldırdığını belirten Şahin, "Covid-19'un hücrelerimize girişini engelliyor. Ama virüs bir şekilde girmiş bile olsa, o zaman da hücreleri virüsün kafasına vurup ortadan kaldırıyor. Bağışıklık sistemini bu iki savunma hareketini yapacak şekilde çok iyi eğittik. Artık biliyoruz ki virüs bu mekanizmalara karşı kendisini savunamaz" diye konuştu.

Aşının etkinliğiyle ilgili bazı önemli soruların önümüzdeki haftalarda ve aylarda yanıtlanabileceğini söyleyen Şahin, semptomsuz enfeksiyonları da durdurup durduramayacağı sorusunun yanıtının ise bir yılı bulabileceğini kaydetti.

Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: Aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden eminim
BBC

İlgili Haberler

Koronavirüs: Kirlilik ve hijyen sıkıntısı Hindistan halkını daha mı dayanıklı kıldı?
Koronavirüs: Kirlilik ve hijyen sıkıntısı Hindistan halkını daha mı dayanıklı kıldı?
Koronavirüs aşısı: AB 300 milyon doz için sözleşme imzaladı
Koronavirüs aşısı: AB 300 milyon doz için sözleşme imzaladı
Tüm dünyayı umutlandıran koronavirüs aşısının -80 derecede saklanması gerekiyor
Tüm dünyayı umutlandıran koronavirüs aşısının -80 derecede saklanması gerekiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Haydar Akar Donald Trump Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Şener Şen Türkan Şoray Demet Akalın Aras Bulut İynemli
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Şenol Güneş Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kaza Türk Milli Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: Aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden eminim - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 22:07:16. #1.15#
title