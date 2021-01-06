Koronavirüs aşısında son durum! Koronavirüs aşısı zorunlu mu? Aşı ne yapılmaya başlanacak? Aşının yan etkileri nelerdir?

Vatandaşların merakla beklediği, sürekli olarak bilgi topladığı Koronavirüs aşısında son durum ne? Koronavirüs aşısı zorunlu mu? Aşı ne yapılmaya başlanacak? Aşının yan etkileri nelerdir?

KORONAVİRÜS AŞISI ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ile ilgili açıklama yaptı. Çin'den sipariş edilen 50 milyon doz aşının inaktif yöntemle üretildiğini, bu yöntemle üretilen aşıların daha güvenilir olduğunu söyledi. Bakan Koca, yıllardır bu yönteme dayalı aşılar üretildiğini ve bir yan etkisinin olmadığını anlattı. Çin'den gelecek aşıların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından inceleneceğini, Türkiye standartlarına uygun bulunduğu takdirde aşılamanın başlayacağını vurguladı. Bakan Koca, aşılama konusunda zorunluluk olmayacağını da söyleyerek, "Hangi aşıların hangi yöntemle üretildiğini, hangi yöntemin daha iyi bir yöntem olduğunu vatandaşımıza anlatacağız" dedi. Koca, kamuoyunun huzurunda aşı yaptıracağını da duyurdu. Avustralya hava yolu şirketi Qantas uluslararası seferlerde koronavirüs aşısının zorunlu olacağını duyurdu. Şirketin CEO'su Alan Jones, dış hat seferlerinin dışında iç hatlarda ise aşı zorunluluğunun olmasına gerek.

AŞI NE ZAMAN YAPILMAYA BAŞLANACAK?

Test aşamasında olan aşı, deneme aşamasından sonra uygulanamaya başlayacak. Aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanıyor. İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacak. İkinci aşamada, toplum işleyişi için gerekli sektörlerde, kritik işlerde çalışanlar, 50 yaş ve üzeri en az 1 kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak. Üçüncü aşama 50 yaş altı en az 1 kronik hastalığı olanları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve meslek çalışanlarını kapsayacak. Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.