Koronavirüs aşısında kritik nokta aşıldı! Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
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Koronavirüs aşısında kritik nokta aşıldı! Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti

Koronavirüs aşısında kritik nokta aşıldı! Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan güncel verilere göre, Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşı miktarı 100 milyon dozu geçti. Böylece koronavirüs aşısında kritik eşik aşılmış oldu.

Koronayla mücadele ülke genelinde hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık'tan yapılan son açıklamaya göre Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti. İşte, koronavirüs aşısında yaşanan gelişmeler ve detaylar. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BİLGİLER PAYLAŞILDI

"covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 9 Eylül saat 14.01 itibarıyla 50 milyon 833 bin 409 birinci doz; 39 milyon 500 bin 672 ikinci doz aşı uygulandı. 3. doz uygulanan aşı miktarı ise 9 milyon 208 bin 878 oldu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Koronavirüs aşısında kritik nokta aşıldı! Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün akşam vaka tablosuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Vaka sayımız 23.914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkân tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz" dedi.

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