Koronavirüs Aşısında Kritik Gelişme: İkinci Aşamaya Geçildi
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Koronavirüs Aşısında Kritik Gelişme: İkinci Aşamaya Geçildi

Çin Tıbbi Bilimler Akademisi Biyoloji Enstitüsü (IMBCAMS), koronavirüs aşısında kritik gelişme yaşandığını duyurdu.

Koronavirüs Aşısında Kritik Gelişme: İkinci Aşamaya Geçildi
21.06.2020 21:53 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:56

Çin Tıbbi Bilimler Akademisi Biyoloji Enstitüsü (IMBCAMS), koronavirüs aşısında kritik gelişme yaşandığını duyurdu. Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? İkinci aşama ne anlama geliyor? Koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmeler haberimizde.

Koronavirüs Aşısında Kritik Gelişme Yaşandı

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken birçok ülkede aşı çalışmaları devam ediyor. 6 farklı aşı üzerinde çalışan Çinli bilim insanları, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı için tarih vermişti.

Reuters'ta yer alan habere göre Çinli bilim insanlarının üzerinde çalıştığı aşıların bir tanesinde ikinci aşamaya geçildi. İkinci aşamada, aşının sağlıklı insanların bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri gözlemlenecek.

Çin Tıbbi Bilimler Akademisi Biyoloji Enstitüsü (IMBCAMS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, birinci aşamanın tamamlandığını ve ikinci aşamaya geçildiğini duyurdu. Birinci aşama, Mayıs ayından beri devam ediyordu. Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 20 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 186.493 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 4.927'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 158.828 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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