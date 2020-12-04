Koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak? Koronavirüs aşısı mecburi mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşıyla ilgili Türkiye'nin sözleşme yaptığı aşının ilk kısmının 11 Aralık'tan sonra gelmesinin beklendiğini açıkladı. Peki Koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak? Koronavirüs aşısı mecburi mi? Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Korona virüs aşısı ücretsiz mi olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşıyla ilgili Türkiye'nin sözleşme yaptığı aşının ilk kısmının 11 Aralık'tan sonra gelmesinin beklendiğini açıkladı. Peki Koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak? Koronavirüs aşısı mecburi mi? Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek?Korona virüs aşısı ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...

KORONA VİRÜS AŞISI ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ile ilgili açıklama yaptı. Çin'den sipariş edilen 50 milyon doz aşının inaktif yöntemle üretildiğini, bu yöntemle üretilen aşıların daha güvenilir olduğunu söyledi.

Bakan Koca, yıllardır bu yönteme dayalı aşılar üretildiğini ve bir yan etkisinin olmadığını anlattı.

Çin'den gelecek aşıların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından inceleneceğini, Türkiye standartlarına uygun bulunduğu takdirde aşılamanın başlayacağını vurguladı.

Bakan Koca, aşılama konusunda zorunluluk olmayacağını da söyleyerek, "Hangi aşıların hangi yöntemle üretildiğini, hangi yöntemin daha iyi bir yöntem olduğunu vatandaşımıza anlatacağız" dedi.

Koca, kamuoyunun huzurunda aşı yaptıracağını da duyurdu.

Avustralya hava yolu şirketi Qantas uluslararası seferlerde koronavirüs aşısının zorunlu olacağını duyurdu. Şirketin CEO'su Alan Jones, dış hat seferlerinin dışında iç hatlarda ise aşı zorunluluğunun olmasına gerek duymadıklarını açıkladı.

KORONAVİRÜS AŞISI NASIL UYGULANACAK, İLK KİMLERE UYGULANACAK?

Aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanıyor.

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacak.

İkinci aşamada, toplum işleyişi için gerekli sektörlerde, kritik işlerde çalışanlar, 50 yaş ve üzeri en az 1 kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.

Üçüncü aşama 50 yaş altı en az 1 kronik hastalığı olanları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve meslek çalışanlarını kapsayacak.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

KORONA VİRÜS AŞISI TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Türkiye, Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptı. Yapılan sözleşme ile aralık-ocak-şubat ayında Çin menşeli 50 milyon Sinovac aşısının Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.

Buna göre ilk etapta Aralık ayında asgari 20 milyon, Ocak ayında ise 10 milyon doz aşının Türkiye'ye gelmesi hedefleniyor. Bilim Kurulu ise aşının öncelikli olarak kimlere yapılması gerektiği konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Aşının sağlık çalışanlarından başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimlere uygulanması planlanıyor.

Sağlık çalışanlarından başlanacak ilk uygulamanın 11 Aralık'ta yapılması bekleniyor. Aşıyı yaptıran vatandaşlardan ise herhangi bir ücret alınmayacak.

Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu Alman BioNTech firmasının ABD merkezli Pfizer ortaklığında geliştirdiği Covid-19 aşısı için ise aralık ayında 1 milyon, devamında da 25 milyona kadar alınması konusunda görüşmeler sürüyor. 50 milyon Çin aşısı, 25 milyon Alman aşısının alınmasıyla toplam 75 milyon aşının Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.

KORONA VİRÜS AŞISI ÜCRETSİZ Mİ, ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda " Korona virüs aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Daha önce de açıkladığım gibi ücretsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz." dedi.