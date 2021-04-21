Koronavirüs aşısı yan etkiler nelerdir?
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Koronavirüs aşısı yan etkiler nelerdir?

Koronavirüs aşısı yan etkiler nelerdir?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Koronavirüs pandemisi sürecinde aşılar hayatımızın odak noktası haline geldi ve aşılar hakkında detaylı araştırmalar yapılmaya başlandı. Aşılar konusunda en çok konuşulan konu ise koronavirüs aşısı yan etkiler nelerdir

Pandemi sürecinde aşılar konusunda yaşanan tartışmalar vatandaşların covid aşılarına karşı çeşitli araştırımalar yapmasına neden oldu vatandaşlar en çok covid aşı yan etkilerini merak etti. Peki, Korona aşısı yan etkiler nelerdir

KORONA AŞISI YAN ETKİLER NELERDİR?

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır..

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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