Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak? Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek, çıktı mı? 30 Kasım Kabine toplantısı açıklamaları neler?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunun Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli noktalara dikkat çekti. Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak? Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek, çıktı mı? 30 Kasım Kabine toplantısı açıklamaları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerinin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Erdoğan, "Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek" dedi.

KORONAVİRÜS AŞISI ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinde şunlara yer verdi:

"Vatandaşlarımızdan ricam öncelikle TAMAM diye ifade ettiğimiz Temizlik maske ve mesafe kurallarına en sıkı şekilde riayet etmeleridir. En etkili tedbir kendimizi salgına karşı korumaktır. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişecekler. Sağlık çalışmalarımızdan başlayarak bu aşı çalışmaları hayata geçirilecektir.

Önümüzdeki bahar aylarından itibaren küresel salgını geride bırakmayı ümit ediyoruz. Aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Her aşıyla yakından ilgileniyor, gereken bağlantıları kuruyoruz. İlk etapta 50 milyon doz anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi ücret ödemeden aşıya erişebileceklerdir. Önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması başlayacaktır."