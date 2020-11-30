Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak? Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek, çıktı mı? 30 Kasım Kabine toplantısı açıklamaları neler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak? Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek, çıktı mı? 30 Kasım Kabine toplantısı açıklamaları neler?

30.11.2020 20:32 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:35
Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak? Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek, çıktı mı? 30 Kasım Kabine toplantısı açıklamaları neler?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunun Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli noktalara dikkat çekti. Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak? Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek, çıktı mı? 30 Kasım Kabine toplantısı açıklamaları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerinin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Erdoğan, "Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek" dedi.

KORONAVİRÜS AŞISI ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinde şunlara yer verdi:

"Vatandaşlarımızdan ricam öncelikle TAMAM diye ifade ettiğimiz Temizlik maske ve mesafe kurallarına en sıkı şekilde riayet etmeleridir. En etkili tedbir kendimizi salgına karşı korumaktır. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişecekler. Sağlık çalışmalarımızdan başlayarak bu aşı çalışmaları hayata geçirilecektir.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeni koronavirüs tedbirleri geldi! Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi de uygulanacak
Yeni koronavirüs tedbirleri geldi! Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi de uygulanacak
Fahrizade'nin ardından İran'ı sarsan yeni suikast! Devrim Muhafızları komutanı öldürüldü
Fahrizade'nin ardından İran'ı sarsan yeni suikast! Devrim Muhafızları komutanı öldürüldü
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın yeni bakanı Silivrili çıktı
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın yeni bakanı Silivrili çıktı

Önümüzdeki bahar aylarından itibaren küresel salgını geride bırakmayı ümit ediyoruz. Aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Her aşıyla yakından ilgileniyor, gereken bağlantıları kuruyoruz. İlk etapta 50 milyon doz anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi ücret ödemeden aşıya erişebileceklerdir. Önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması başlayacaktır."

İlgili Haberler

Kabine toplantısı ne zaman? 30 Kasım Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı başladı mı?
Kabine toplantısı ne zaman? 30 Kasım Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı başladı mı?
30 Kasım Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Koronavirüs tedbirleri neler?
30 Kasım Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Koronavirüs tedbirleri neler?
Kabine toplantısı sonrası açıklamalar neler? Kabine toplantısı bitti mi? Covid19 tedbirleri: Yeni yasaklar neler?
Kabine toplantısı sonrası açıklamalar neler? Kabine toplantısı bitti mi? Covid19 tedbirleri: Yeni yasaklar neler?

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Hulusi Akar Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Ali Mahir Başarır
Magazin Serdar Ortaç Demet Akalın Emel Müftüoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Ersun Yanal Tolga Ciğerci Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Kabine Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak? Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek, çıktı mı? 30 Kasım Kabine toplantısı açıklamaları neler? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 20:35:23. #1.15#
title