Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi
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BBC

Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi

11.11.2020 16:37 | Son Güncelleme: 11.11.2020 17:12
Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi

Rusya, ağustos ayında tescil edilen ve dünyanın ilk koronavirüs aşısı olduğunu duyurduğu Sputnik V'in başarı oranının yüzde 92 olduğunu iddia etti.

Rusya'da Gamaleya Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği Sputnik-V koronavirüs aşısının sonuçları açıklandı. Aşının uygulandığı 10 bin kişi üzerinde yapılan analizlere değinilerek Sputnik-V aşısının etkinlik oranının yüzde 92 olduğu belirtildi.

PFİZER VE BİONTECH'İN AŞISI YÜZDE 90 BAŞARI GÖSTERMİŞTİ

ABD merkezli Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech şirketi pazartesi günü, birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıklamıştı.

Sputnik V'i geliştiren Gamaleya Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji Ensititüsü ile Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, üçüncü faz testlerle ilgili ara sonuçları Twitter üzerinden paylaştı.

16 BİN GÖNÜLLÜYE 2 DOZ AŞI YAPILDI

Açıklamaya göre üçüncü fazda 21 bin gönüllüye birinci doz, 16 bin gönüllüye de birinci ve ikinci doz aşı yapıldı. Üçüncü fazda 20 teyitli koronavirüs vakası aşı yapılan grupla, plasebo grubu arasında dağıtıldı. Aşı yapılan gönüllülerde, Covid-19 riskinin, plasebo grubundakilere kıyasla yüzde 92 daha az olduğu saptandı.

Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi

GÜNEY KORE'NİN CT-P59 İLACI

Celltrion Yönetim Kurulu Başkanı Seo Jung-jin ise bir yerel radyoya açıklamasında "Salgını tamamen durdurmak için hem aşı hem de tedavi gerekiyor. Bu tedavilerin en güçlüsü antikor ya da plazma tedavisidir" dedi.

Seo'ya göre birinci faz denemelerde hafif belirtiler gösteren 18 Kovid-19 hastasına CT-P59 ilacı verildi. Bu gruptaki hastalar, plasebo grubundakilere kıyasla yüzde 44 oranında daha hızlı iyileşti.

CT-P59 İLACI ONAY ALIRSA YIL SONUNA KADAR SATIŞA ÇIKACAK

Seo Jung-jin, CT-P59'un ikinci faz denemelerinin gelecek ay tamamlanacağını ve Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı'ndan onayı alması durumunda ilacın yıl sonundan önce satışa çıkarılacağını duyurdu.

Şirket, 100 bin ünite ilacın üretimine başladığını duyurdu. Seo'ya göre Güney Kore'de teyitli vaka sayısının çok olmaması nedeniyle bu miktarın tüm ülke için yeterli olacağını söyledi.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Güney Kore'de şimdiye kadar 27 bin 799 vaka bildirildi. Ülkede hastalıktan ölenlerin sayısının 487 olduğu açıklandı.

Şirket ülke dışında kullanım içinse 1,5-2 milyon adet ilaç üretmeyi planladığını söylüyor.

BBC

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