Koronavirüs aşısı: Pfizer, BioNTech'le geliştirdiği aşının 65 yaş üstü kişilerde yüzde 94 etkili olduğunu açıkladı
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BBC

Koronavirüs aşısı: Pfizer, BioNTech'le geliştirdiği aşının 65 yaş üstü kişilerde yüzde 94 etkili olduğunu açıkladı

18.11.2020 15:12 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:16
Koronavirüs aşısı: Pfizer, BioNTech'le geliştirdiği aşının 65 yaş üstü kişilerde yüzde 94 etkili olduğunu açıkladı

Pfizer şirketi, BioNTech'le geliştirdiğz koronavirüs aşısının 65 yaş üstü kişilerde yüzde 94 etkili olduğunu açıkladı.

Pfizer şirketi, BioNTech'le geliştirdiğz koronavirüs aşısının 65 yaş üstü kişilerde yüzde 94 etkili olduğunu açıkladı.

Devam eden üçüncü aşama testlerden alınan son verilere göre aşı, tüm ırklarda ve etnik gruplarda aynı oranda başarılı bir şekilde işe yarıyor.

Pfizer, aşıyı ABD'de acil kullanım için denetleyici kurumların onayına sunacağını duyurdu.

Veriler dünya genelinde 41 bin kişiye ikişer doz aşı yapılan testlere dayanıyor.

Pfizer ve BioNTech geçen hafta testlerin ilk sonuçlarını yayımlamış ve yüzde 90'ın üzerinde koruma sağlayan aşıda herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını açıklamıştı.

Almanya merkezli BioNTech şirketi, aileleri Türkiye'den Almanya'ya göçmüş Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından 2008'de kurulmuştu.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine konuşan Uğur Şahin, aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden emin olduğunu söylemişti.

Diğer aşılar

Son olarak Çin şirketi Sinovac, Türkiye'de de denemeleri süren CoronaVac adlı aşının birinci ve ikinci faz sonuçlarının başarılı olduğunu, aşının acil kullanıma uygun olduğunu açıklamıştı.

Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın yetkilileri de, geliştirdilkleri koronavirüs aşının, Covid-19 hastalığına karşı yüzde 94,5 koruma sağladığını söylüyor.

Rus yetkililere göre, Ağustos ayında tescil edilen ve Moskova'nın "dünyanın ilk koronavirüs aşı" olarak lanse ettiği Sputnik V'in başarı oranı da yüzde 92.

BBC

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