"Koronavirüs aşısı olan bir kişinin gözünde solucan oluştuğu iddiası"

Koronavirüs aşılarıyla ilgili çeşitli iddialar sosyal medyada sıkça gündem oluyor. Bunlardan birisi ise Pfizer'in koronavirüs aşısının gözde solucan oluşumuna yol açtığı iddiası.

AŞI NEDENİYLE OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta "@mefbrown" adlı kullanıcı tarafından paylaşılan video sonrası ortaya atılan bu iddiaya göre, korona aşısı olan bir kadının gözünde ne olduğu bilinmeyen bir yaratık oluştu.

SOLUCANLARIN NEDENİ: MANGO SİNEKLERİ

Görüntüler tartışmalara neden olurken, çok sayıda aşı karşıtı paylaşımlar yapıldı. Ancak, görüntülerdeki kadında görülen vakanın benzerlerine internetteki birçok haber de rastlamak mümkün. Yapılan araştırmalara göre gözde solucana benzer canlı oluşumu, mango sineklerinin insanları ısırması sonucu oluşuyor. Bu canlılar da Afrika göz kurdu olarak adlandırılıyor.

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