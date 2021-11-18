Koronavirüs aşısı olan bir kişinin gözünde solucan oluştuğu iddiası - Haberler
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Koronavirüs aşısı olan bir kişinin gözünde solucan oluştuğu iddiası

Haberler.com - Haberler | Güncel

Sosyal medyada bir kullanıcı, paylaştığı videoyla Pfizer'in koronavirüs aşısı olan kadının gözünde solucan oluştuğunu iddia etti. Görüntülerde kadının gözünde ne olduğu bilinmeyen bir cismin hareket ettiği görülüyor. Ancak buna benzer vakalara internet üzerinde rastlamak mümkün. Afrika göz kurdu olarak adlandırılan bu hastalık mango sineklerinin ısırmasıyla insanlara bulaşıyor. Aşının ise böyle bir yan etkisi bulunmuyor.

Koronavirüs aşılarıyla ilgili çeşitli iddialar sosyal medyada sıkça gündem oluyor. Bunlardan birisi ise Pfizer'in koronavirüs aşısının gözde solucan oluşumuna yol açtığı iddiası.

Koronavirüs aşısı olan bir kişinin gözünde solucan oluştuğu iddiası

AŞI NEDENİYLE OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta "@mefbrown" adlı kullanıcı tarafından paylaşılan video sonrası ortaya atılan bu iddiaya göre, korona aşısı olan bir kadının gözünde ne olduğu bilinmeyen bir yaratık oluştu.

Koronavirüs aşısı olan bir kişinin gözünde solucan oluştuğu iddiası

SOLUCANLARIN NEDENİ: MANGO SİNEKLERİ

Görüntüler tartışmalara neden olurken, çok sayıda aşı karşıtı paylaşımlar yapıldı. Ancak, görüntülerdeki kadında görülen vakanın benzerlerine internetteki birçok haber de rastlamak mümkün. Yapılan araştırmalara göre gözde solucana benzer canlı oluşumu, mango sineklerinin insanları ısırması sonucu oluşuyor. Bu canlılar da Afrika göz kurdu olarak adlandırılıyor.

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"Koronavirüs aşısı olan bir kişinin gözünde solucan oluştuğu iddiası"
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

"Sosyal medyada bir kullanıcı, Pfizer'in korona aşısı olan kadının gözünde solucan oluştuğunu iddia etti. Ancak aşının böyle bir yan etkisini bulunmuyor. Araştırmalara göre kadının gözündeki canlının adı Afrika göz kurdu ve sinek sokmasıyla bulaşıyor."

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