Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan açıklama: Ben de gönüllüyüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan açıklama: Ben de gönüllüyüm

11.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:41
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan açıklama: Ben de gönüllüyüm

Çağla Şıkel'in ardından Alişan da koronavirüs aşısı için gönüllü oldu.

Çağla Şıkel'in ardından Alişan da koronavirüs aşısı için gönüllü oldu. Ancak Alişan'ın canlı yayında aşı olması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Bunun üzerine Alişan'dan açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, "Aşılama henüz başlamadı. Ben on binlerce TC vatandaşı gibi gönüllü olarak FAZ 3 çalışmasına katıldım. Bir amacım daha vardı. Aşı karşıtlarına aşı olmanın bu illetin tek kurtuluş olduğunu anlatmaktı. Çok şükür amacıma ulaşmışım: Ayrıca aşı ilk sağlık çalışanlarına olacak." dedi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlker Başbuğ Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Samet Aybaba Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan açıklama: Ben de gönüllüyüm - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 12:41:36. #1.14#
title