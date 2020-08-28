Koronavirüs aşısı 'obezlerde daha az etkili olabilir'
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BBC

Koronavirüs aşısı 'obezlerde daha az etkili olabilir'

Yapılan bir araştırmaya göre obez olmak, Covid-19'a yakalananların hastanelik olma riskini ikiye katlıyor, ölüm riskini de yüzde 50 artırıyor.

Koronavirüs aşısı 'obezlerde daha az etkili olabilir'
28.08.2020 08:37 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:55

Yapılan bir araştırmaya göre obez olmak, Covid-19'a yakalananların hastanelik olma riskini ikiye katlıyor, ölüm riskini de %50 oranında artırıyor. Uzmanlar, aşının da obezlerde daha az etkili olabileceğini ifade ediyor.

Amerikalı araştırmacılar obezitenin, diyabet ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkları da tetiklediğini söylüyor.

Bağışıklık sistemi de zayıf olan obez bireyler, Covid-19'a daha hassas hale geliyor.

Uzmanlar, koronavirüs aşısının da obezlerde etkisinin daha az olacağı uyarısını yapıyor.

Araştırmacıların bu çıkarımı, vücut kitle endeksi (BMI) 30'un üzerinde olanlarda grip aşısının etkili olmamasına dayanıyor.

North Carolina Üniversitesi'nde görevli uzmanlar, dünya genelinde yaklaşık 400 bin hastanın katıldığı 75 araştırmada elde edilen verileri inceledi.

İnceleme sonunda, obez ve Covid-19 hastası olanlarda hastaneye kaldırılma oranının iki katı olduğu, yoğun bakıma alınma oranının da %74 olduğu görüldü. Obez Covid-19 hastalarının ölüm riskinin de daha yüksek olduğu anlaşıldı.


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İngiltere'de yapılan araştırmalar da aşırı kilolarda benzer riskler görüldüğünü ortaya koymuştu.

Araştırma sonunda İngiliz hükümeti obeziteyle mücadele için bir dizi yeni tedbir getirdi.

'Enfeksiyonlara karşı mücadeleyi zayıflatıyor'

North Carolina Üniversitesi Beslenme Bölümü'nün araştırmasına öncülük eden Prof. Barry Popkin, "obez olup da koronavirüse yakalanma riskinin tahmin ettiklerinden daha yüksek çıktığını" söyledi.

Prof. Popkin, birçok ülkede sağlıklı beslenmenin öncelik haline gelmesi gerektiği uyarısını yaptı ve şekerli içeceklerden, abur cuburdan ve işlenmiş gıdalardan uzak durulması tavsiyesinde bulundu.

Obezite, bireylerin birçok farklı hastalığa da yakalanmasıyla bağlantılı görülüyor. Bu da Covid-19'a yakalanma riskini artıran faktörlerden.

Obezite ayrıca vücutta yangı ve iltihaplanmaya denen oluyor, bu da vücudun enfeksiyonlara karşı mücadele yeteneğini zayıflatıyor ve diğer organlara zarar verip nefes almayı güçleştiriyor.

Prof. Popkin, "Aşı araştırmacıları, bunun obez bireyleri nasıl etkileyeceğine bakmalı" diyor.

Popkin, kullanıma hazır hale geldiğinde aşının, obezite oranının yüksek olduğu toplumlarda daha az etkili olabileceği kaygısını dile getiriyor.

Dünya genelinde obezite oranları artıyor. Hemen hemen bütün ülkelerde aşırı kiloluların veya obez olanların oranı yüzde 20. İngiltere ve ABD'de de bu oran yüzde 60'a yakın. Araştırmacılar, aşıların ve tedavilerin bu grup için nasıl yapılacağını anlamanın önemli olduğunu söylüyor.

BBC
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