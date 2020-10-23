Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? Kimlere koronavirüs aşısı yapılır?
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Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? Kimlere koronavirüs aşısı yapılır?

23.10.2020 22:27 | Son Güncelleme: 23.10.2020 22:31
Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? Kimlere koronavirüs aşısı yapılır?

bugün açıklanan koronavirüs verilerine göre hasta sayısı 2.165. Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? Kimlere koronavirüs aşısı yapılır?

Fahrettin Koca koronavirüs vakalarındaki artış sebebiyle mesafe kurallarına ve maske kullanıma dikkat çekti. Peki, Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? Kimlere koronavirüs aşısı yapılır?

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Koca, ' 'Pfizer'in ve Çin snovak aşısının faz3 çalışmaları ülkemizde yapılmakta. Sanırım Kasım ayı sonunda bilgilenmemiz sözkonusu olmuş olur. Bağışıklık durumunun nasıl seyrettiğini daha net görebiliriz. Biz faz3 çalışmasına izin verirken daha çok aşıların ülkede ülkeye bölgesel farklılıklar gösterebileceğini, vatandaşımız üzerinde etkisini görerek erken dönemde aksiyon alma hedefi ile izin vermiştik. Sanırım Kasım sonrası belli olmuş olur. Ama Aralık'ta beklentimiz doğrultuda bu bağışıklık düzeyinin geliştiğine kanaat getirirse, bu aşılardan birini Türkiye'de uygulamayı düşünüyoruz. Muhtemelen Aralık'ta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz. Ocak ve Şubat içinde devam etmiş olur'' dedi.

KİMLERE KORONAVİRÜS AŞISI YAPILIR?

Herkes %20 oranına ulaştıktan sonra aşı, ülkelerin zayıflığı ve Covid-19'a karşı mevcut tehdit dahil diğer kriterler göz önünde bulundurularak dağıtılacak.

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