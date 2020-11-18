Koronavirüs aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek? Korona aşısı ne zaman çıkacak?

Koronavirüs aşısı ile ilgili sevindirici haber geldi. Koronavirüs aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek? Korona aşısı ne zaman çıkacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Koronavirüs aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek? Korona aşısı ne zaman çıkacak?

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?

Merakla beklenen koronavirüs aşısı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu."Yıl içinde 25 milyona kadar olabileceği şeklinde görüşmelerimiz var. Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz" ifadelerini kullandı.

KORONA AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Almanya'nın Mainz kentinde eşi Dr. Özlem Türeci'yle kurduğu BioNTech'in sahibi olan Prof. Dr. Uğur Şahin, geliştirdiği aşıda Türkiye ve Almanya'ya ayrıcalık tanıyacak. Prof. Şahin, Türkiye ve Almanya ile doğrudan masaya oturup ortağı Pfizer'ı devre dışı bırakacak.