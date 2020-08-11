Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? Koronavirüs aşı üretim tarihi belli oldu mu? Koronavirüs aşı çalışmalarında Rusya Covid-19 aşısını bulduklarını ve bunu tescillediklerinini belirtti. Diğer yandan Çin'de aşı çalışmalarında sona geldiklerini bildirmişti. Ad5-nCOV adı verilen aşının üçüncü aşama çalışmalarının sürdüğü biliniyor. Peki, koronavirüs aşısı ne zama üretilecek?

Koronavirüs aşısı bulundu mu heyecanla beklenirken, Covid-19 salgını ile dünya genelinde 739 bin 770 kişi hayatını kaybetti ve Dünya Sağlık Örgütü ise bu durumda yeni tip koronavirüs için pandemi ilan etti. Sayısız ölüme neden olan koronavirüs için aşı çalışmaları devam ediyor.

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rusya'da koronavirüs aşı çalışmalarını yürüten kurum Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nin, aşının klinik denemelerinde ikinci aşamasının sona geldiği, aşı adayının ağustosta 'koşullmişti.

Vektör'ün klinik denemeleri eylülde sona bulacak ve bu aşı adayı da tescil edilecek. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, aşının ilk partisinin ekimde üretilmesi planlandığını dile getirmişti. Olayın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Ağustos günü yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının tescillendiğini duyurdu. Ayrıca aşının tüm denemelerden geçtiğini üstelik kızına da bu aşılamadan yapıldığını belirtti.

Bildiğim kadarıyla, bu sabah dünyada bir ilk olarak yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı tescillendi" dedi.Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'dan kendisini aşı ile ilgili bilgilendirmesini isteyen Putin, "Yine de aşının oldukça etkili olduğunu, kararlı bir bağışıklık oluşturduğunu biliyorum. Tekrarlıyorum: Aşı gerekli tüm denemelerden geçti."

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise, ağustos sonunda sağlık çalışanlarının aşılanmaya başlanmasını umduklarını ifade etti.

AŞI SÜRECİ NE KADAR SÜRÜYOR?

Aşı geliştirme aşamasının iki temel kriteri bulunuyor; güvenlik ve etkinlik. Bir aşının tehlikeli bir yan etkisinin olmadığını ve hedeflenen hastalığa karşı bağışıklık sağladığını gösteren bu iki kriterin sağlanabilmesi için titiz ve uzun bir çalışma süreci gerekiyor. Akademik araştırma ile başlayan bu süreç, laboratuvar ortamında yapılan araştırma ve deneylerle devam ediyor. Klinik deneyler ve ardından onay ve üretim aşamaları, en nihayetinde dağıtım ve aşılama aşamaları ile son buluyor. Uzun ve zahmetli olan bu süreç ortalama 10-15 yıl olarak kabul ediliyor.

Salgın, pandemi gibi sıra dışı durumlarda aşı üretim sürecinin kısaltılması için ciddi maddi kaynağa ve araştırmacıya ihtiyaç duyuluyor. Covid-19 salgınının, kullanılan yeni tekniklerle, tarihte daha önce görülmemiş bir araştırma ve üretim sürecinin yaşanmasına sebep olduğu ve aşı üretiminde yeni çığır açacağı bilim çevreleri tarafından öngörülüyor.