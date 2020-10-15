Koronavirüs aşısı ne durumda? Koronavirüs aşısı bulundu mu?

Covid-19 için dünya çapında aşı çalışmaları devam ederken, korona aşısı bulundu mu, hangi ülkeler kullanıyor gibi sorular gündeme geliyor. Binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan virüs için geliştirilen koronavirüs aşısında son durum nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, covid-19 aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Daha önce çeşitli ülkelerin koronavirüs aşısını bulduklarına yönelik haberler yer aldı. Peki, koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? Koronavirüs aşısı fiyatı da araştırılanlar arasında. İşte, detaylar...

KORONAVİRÜS AŞISI NE DURUMDA?

Bakan Koca, merak edilen koronavirüs aşısı konusunda soruları yanıtladı. Koca, ''Çalışmalarında aşıya kilitlenen bir kurulumuz daha var. Biraz daha yol alınmasını bekleyerek size detaylı bilgi vermedim. Bugün bu aşamaya geldiğimize inanıyorum. Aşı çalışmalarını doğrudan yürüten uzmanlar da bulunmaktadır. 600 kişilik bir ekip tarafından aşı çalışmaları sürdürülmektedir. Şu anda 4 farklı aşı üzerinden çalışılmaktadır. Başka çalışmalar da vardır. Ekiplerimiz sonuca en kısa zamanda ulaşmak için rekabet içinde, birbirinin başarısı için de dayanışma içindedirler. Şu an aşılardan ikisi insan deneyi çalışmalarına yakındır.

Aşı çalışmaları Sağlık Bakanlığımızın himayesi ele alındı. Bulaşıcı hastalıkların geçmişine bakıldığında aşıların kolay bulunmadığı görülür. Bilimsel bilginin üzerine o tarihlere kıyasla kat kat bilgi eklenmiş, teknolojisi mukayese edilmeyecek derecede ilerlemiştir. İşin doğasında bir zorluk olduğu da bilinmektedir. Salgının başlangıcında aşı için öngörülen zaman 12-18 aydır. Salgın 1 yılını doldurmaya yaklaşırken gerçekten önemli gelişmeler ortaya kondu. Çin, Rusya, İngiltere ve bazı ülkeler insan üzerinde deneye geçtiklerini bildirdiler. Bunların hiçbiri satın almak istediğinizde her şeyiyle sonuçlanmış bir aşı taahhüdünde bulunamamaktadırlar.

Aşı konusunda dünyadaki durum budur, umut çok yüksek olmakla birlikte temkini ve tedbiri elden bırakmamak mümkündür.Dünyada zeka ülkelere göre dağıtılmıyor. Bilim imkan ve adanma işidir. Türkiye aşının gerektirdiği tüm teknolojik imkanları bilim insanlarına sunmuş durumdadır. Bilim insanlarımız da bu konuyu hayatların temel meselesi haline getirmiştir.

Sizlerden bilim insanlarımıza inanmanızı, önerdikleri tedbirlere, maske, mesafe ve temizlik kuralına uymamızı, sağduyu içinde yılgınlık göstermeden devam ettirmenizi istirham ediyorum. '' ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ikinci aşının da tescillendiğini bildirdi. Daha önce de konu ile ilgili bir aşının tescillendiğini açıklamıştı.

Putin, "Novosibirsk'teki Vektör Araştırma Merkezi, bugün (13 Ekim) Kovid-19'a karşı geliştirdikleri 'EpiVakKorona' adlı aşıyı tescil etti." dedi. Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı, 11 Ağustos'ta tescil edilmişti.