Koronavirüs aşısı: Moderna, geliştirdiği aşının yaklaşık yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Koronavirüs aşısı: Moderna, geliştirdiği aşının yaklaşık yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı

16.11.2020 15:42 | Son Güncelleme: 16.11.2020 15:47
Koronavirüs aşısı: Moderna, geliştirdiği aşının yaklaşık yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı

Amerikan ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşının, Covid-19 hastalığına karşı yüzde 94,5 koruma sağladığını duyurdu.

Amerikan ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşının, Covid-19 hastalığına karşı yüzde 94,5 koruma sağladığını duyurdu.

Şirket, aşının üçüncü faz denemelerine ilişkin ilk bulgularını "Büyük bir gün" sözleriyle duyurdu ve birkaç hafta içinde aşının kullanımı için onay başvurusu yapmayı planladığını açıkladı.

Geçen hafta da BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği aşının yüzde 90'dan daha fazla etkili olduğu açıklanmıştı.

30 bin gönüllüde denendi

Moderna'nın son faz denemelerine ise 30 bin kişi katıldı. Gönüllerin yarısına dörder hafta arayla iki doz aşı yapıldı. Diğer gönüllülere de plasebo verildi.

Gerçek aşı yapılan grupta beş, plasebo verilen grupta ise 90 kişi hastalığa yakalandı. Moderna bu sonuçlara göre aşının yüzde 94,5 oranında koruma sağladığını duyurdu.

Henüz yanıtı bilinmeyen sorular

Aşı yapılan gönüllülerin bağışıklığının ne kadar süreceği henüz bilinmiyor. Bunun için bu kişilerin daha uzun süre izlenmesi gerekiyor.

Aşının Covid-19'a karşı en hassas durumda olan yaşlılarda nasıl bir koruma sağladığına ilişkin de veri bulunmuyor.

Ancak Moderna'nın Medikal Direktörü Tal Zaks, BBC'ye ellerindeki verilerin aşının yaşla birlikte gücünü kaybetmeyebileceğine işaret ettiğini söyledi.

Aşının insanların sadece ağır hasta olmasını mı engellediği yoksa virüsün yayılmasını da engellediği bilinmiyor.

Tüm bu soruların koronavirüs aşısının kullanımını etkileyebileceği belirtiliyor

Ne kadar güvenli?

Denemeler sırasında aşının güvenliğine ilişkin hiçbir ciddi sorun rapor edilmedi.

Uzmanlar parasetamolün bile yüzde 100 güvenli olmadığına dikkat çekiyor.

Aşıdan sonra bazı gönüllüler kısa süreli halsizlik, başağrısı ve ağrı hissettikleri söyledi.

London Imperial College'dan Prof. Peter Openshaw, "Bunlar işe yarayan ve iyi bağışıklık tepkisi oluşturan bir aşıdan beklediğimiz etkiler" dedi.





BBC

İlgili Haberler

Koronavirüs aşısı: Pfizer ve BioNTech'in aşısının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklandı
Koronavirüs aşısı: Pfizer ve BioNTech'in aşısının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklandı
Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: En az bir yıllık koruma sağlayacak
Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: En az bir yıllık koruma sağlayacak
Son dakika haberleri: 'ÇİN AŞISI MI ALMAN AŞISI MI?' TARTIŞMALARI YERSİZ, ÖNEMLİ OLAN BİLİMSEL SONUÇLAR
Son dakika haberleri: "ÇİN AŞISI MI ALMAN AŞISI MI?" TARTIŞMALARI YERSİZ, ÖNEMLİ OLAN BİLİMSEL SONUÇLAR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Sibel Can Şafak Sezer Mustafa Topaloğlu
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Deniz Türüç Fatih Terim Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Çocuk Medya Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüs aşısı: Moderna, geliştirdiği aşının yaklaşık yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 16:12:06. #1.14#
title