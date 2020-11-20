Koronavirüs aşısı kaç lira olacak? Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı kaç TL? Korona aşı ücreti ne kadar?
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Koronavirüs aşısı kaç lira olacak? Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı kaç TL? Korona aşı ücreti ne kadar?

20.11.2020 10:03 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:06
Koronavirüs aşısı kaç lira olacak? Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı kaç TL? Korona aşı ücreti ne kadar?

Pfizer/BioNTech firmalarının geliştirdiği ve yüzde 95'in üzerinde başarı sağlayan korona aşısının maliyeti belli oldu. Peki, Korona aşı ücreti ne kadar?Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı kaç TL?

Avrupa Birliği (AB) ve birlikte aşı geliştiren ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech şirketleri arasında tedarik anlaşması imzalandı. AB, 300 milyon doz aşı karşılığında 4,65 milyar euro ödeme yapacak. Peki, Koronavirüs aşısı kaç lira olacak? Korona aşı ücreti ne kadar?

KORONAVİRÜS AŞISI KAÇ LİRA OLACAK?

Bu kapsamda, Avrupa Birliği "BNT162b1" adlı aşının dozuna 15,5 euro (yaklaşık 140 Türk lirası) ödeyecek. Aşı iki doz halinde uygulandığından, maliyeti 31 euroya (yaklaşık 280 Türk lirasına) denk geliyor.

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin şirketi BioNTech ile ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'ın geçen hafta müjdesini verdiği koronavirüs aşısıyla ilgili geçtiğimiz günlerde kritik bir açıklama yapılmıştı. Aşının virüse karşı koruyucu etkisinin yüzde 90'dan yüzde 95'lere yükseltildiği belirtilmişti.

Pfizer ve BioNTech tarafından paylaşılan verilerde koronavirüs aşısının 65 yaş üzerinde olanlarda etkisinin yüzde 94 oranında olduğunu açıkladı.

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