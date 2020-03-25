Koronavirüs aşısı: "İlk testler yakında geliyor"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Koronavirüs aşısı: "İlk testler yakında geliyor" - Haber
Deutsche Welle, Koronavirüs, Almanya, Yaşam

Koronavirüs aşısı: "İlk testler yakında geliyor"

Koronavirüs aşısını bulmak için çalışmalarını sürdüren Alman şirketi CureVac'ın "yakında" klinik testlere başlayabileceği açıklandı.

25.03.2020 01:21 | Son Güncelleme: 25.03.2020 01:21
Koronavirüs aşısı:

Koronavirüs aşısını bulmak için çalışmalarını sürdüren Alman şirketi CureVac'ın "yakında" klinik testlere başlayabileceği açıklandı.Koronavirüs aşısını bulmak için çalışmalarını sürdüren Alman şirketi CureVac'ın ana hissedarı olan Dievini Hopp Biotech'in üst düzey yöneticisi Friedrich von Bohlen, DW'ye verdiği röportajda araştırmalarda gelinen noktayla ilgili bilgi verdi.

Dievini Hopp Biotech'in başındaki isim olan Dietmar Hopp, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a yaptığı açıklamada, her şey planlandığı gibi gittiği takdirde aşının önümüzdeki sonbaharda bulunabileceğini söyledi. Aynı zamanda CureVac'ın denetim kurulu üyesi olan Von Bohlen, DW'ye, Hopp'un bu açıklamasını da değerlendirdi.

DW: Yeni koronavirüse karşı aşıyı geliştirmek için dünyada şu an bir yarış var. Şu ana kadar ne ölçüde ilerleme kaydettiniz?

Friedrich von Bohlen: Öncelikle şu an ne olduğunu anlamakta fayda var. Aşılar, insanları enfeksiyonlardan korumanın tek yoludur. Hali hazırda enfekte olmuş kişiler içinse ilaç geliştirebilirsiniz. Şu an bunu da araştırıyoruz.

Agresif bir COVID-19 türünün ciddi zatürreye sebep olabildiğinin farkındayız. Araştırmacılar, virüsten etkilenen hastalar için akciğerlerin bu şekilde iltihaplanmasına karşı savaşabilecek bir ilaç geliştirmeye çalışıyor.

Bir aşı bulmak elbette en iyi seçenek olur. Bu konuda birden fazla yaklaşım var. Biz bilgi kaynağı olarak mRNA kullanıp bir aşı geliştirmeyi ümit ediyoruz. Kısa bir süre içinde klinik testlere başlayabileceğiz. Aşı elde edebilmek için çok iyi bir madde sınıfı olduğuna inanıyorum.

"Kısa bir süre içinde" dediniz. Bunu biraz açabilir misiniz? Bildiğiniz üzere, Almanya'da birçok insan daha ne kadar süre bu sosyal uzaklaşma kurallarına uymak zorunda olduklarını öğrenmek istiyor. Zaman çizelgeniz nedir?

Ben kahin değilim. Benim bilgimin ötesindeki birçok faktöre dayanıyor. Etkili bir ilacın bulunmasının birkaç ay daha alacağını tahmin ediyorum. Aynısı aşı ve yaygın biçimde ulaşılabilirliği için de geçerli. Ancak konu bu aşının insanlar üzerinde kullanılması için onay alınmasına gelince, muhtemelen en az bir yıldan bahsetmemiz gerekir.

DW: Kullanılabilir olduğunda şirketiniz bu aşıdan ne kadar üretebilir?

Şu an en büyük belirsizlik şu ki kimse enfeksiyonu önlemek için ne derece bağışıklık koruması gerektiğini bilmiyor. Bunu tahmin etmek kolay değil. Ayrıca kontrolsüz bir şekilde insanlar üzerinde de deneyemezsiniz. Bu noktada devreye düzenleyiciler giriyor. Bu, adım adım yürütülen bir süreç. Bu çok mühim çünkü üzerinde deneme yaptığınız insanları da korumak istiyorsunuz. gerekli bilgiyi edinmek biraz zaman alıyor ve bu süreci sadece kısıtlı bir ölçüye kadar hızlandırabiliyorsunuz.

Aşıların ulaşılabilirliği bakımından mRNA'in büyük bir avantajı var. Bunu CureVac'ın geliştirdiği bir kuduz aşısından biliyoruz. İnsanları sadece 1 mikrogram ile tamamen korumak mümkün. Bu, 1 gram mRNA'in, 1 milyon insanın aşılanmasına yetmesi anlamına geliyor.

Buna karşın geleneksel ilaçlar, koruma sağlamak için genellikle miligram madde gerektirir. Ayrıca mRNA çok tesirlidir. Koruma garanti edebilmeniz için çok daha azına ihtiyacınız olur. ve maddenin kendisi çok daha hızlı tedarik edilebilir. Bu yılın ikinci yarısında yeterli miktarda maddeye ulaşılabilir diye düşünüyorum. Ama o zamana dek onaylanmış olur mu bilmiyorum.

Almanya'da biyoteknoloji aslında genellikle kamuoyunun gündeminde değildir. İnsanlar bu sektörde sizin firmanız ve belki birkaçının daha dışındaki şirketleri pek duymuş değiller. Koronavirüs krizi Almanya'da bu sektördeki araştırmalara bir ivme kazandıracak mı sizce?

Almanya'da temel araştırma için destek harika. Ama araştırma bulgularını kurumsal fikirlere dönüştürmek için daha fazla cesaret lazım. Bunun birçok sebebi var. Yatırım sermayesi dahil.

Modern tıp, geleneksel tıptan bir çok açıdan farklıdır. Şu an tanık olduğumuz şey, bir dönüşüm süreci. Bir hastalık konusundaki moleküler biyolojik bulgular; teşhis ve terapi alanlarında kullanılıyor. Bu çok yenilikçi bir süreç ve Almanya'nın arayı kapatmak için yapması gereken çok şey var.

Almanya'da yeni teknoloji ve istihdam yaratan bu şirketlerin sayısının artmasını sağlamalıyız.

Bu krizin bir uyandırma alarmı olabileceğini düşünüyorum. Epey bir insan bu konudaki birçok şirket ve teknolojinin yurt dışında bir yerlerde olduğunu fark etti. ve bu tarz şirketlerin burada yani Almanya'da olsalar daha iyi olacağını gördüler. Neticede artık insan sağlığı gibi önemli bir konuyu giderek daha fazla konuşuyoruz.

Henrik Böhme

(c)


Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi Haber
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti Haber
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
Trump: Türkiye'ye 'Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın' dedim, başta kabul etmediler Haber
Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haber
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek Haber
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haber
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafını paylaştı
MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafını paylaştı
Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi
Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum
Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum
Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı
Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı
Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum
Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği
Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti
Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı
Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Burak Yılmaz Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Türk Polis Ak Parti
Şu an buradasınız: Koronavirüs aşısı: "İlk testler yakında geliyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 02:52:11. #1.14#
title