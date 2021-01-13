Koronavirüs aşısı için başvuru nasıl yapılır? Koronavirüs aşı randevu almak! Korona aşısı kaç tl, ücretli mi, ücretsiz mi olacak?

Bugün yapılacak olan Bilim Kurulu'nda gündem aşı olacak. Peki aşı ücretli mi ücretsiz mi olacak? Aşı kaç tl olacak? Koronavirüs aşısı için başvuru nasıl yapılır? Koronavirüs aşı randevusu yapma ekranı! E-Devlet üzerinden korona aşı başvurusu yapılıyor mu? Tüm detaylar haberimizde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın perşembe veya cuma günü başlayacağını ilan ettiği koronavirüs aşılarıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşanıyor. Sağlık çalışanları ve 65 yaş üstünün de yer aldığı öncelikli gruplar için koronavirüs aşı randevuları Merkezi Hastane Randevu Sistemi ve e-Devlet üzerinden verilmeye başlandı.

KORONAVİRÜS AŞISI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek.

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. Yaşlı ve engelli evlerinde aşı uygulama odası olanlar kendi kurumlarında, olmayanlara da mobil ekipler aşıyı uygulayacak.

MHRS sistemine turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün.

Vatandaşlardan öncelik sıralamasında olmayanlar, sistemde randevu sorgulamak istediğinde şu uyarı mesajıyla karşılaşıyor: "Covid-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir."

KORONAVİRÜS AŞISI NERELERDE YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 27 bin Aile Sağlık Merkezi süreçte etkin ve hızlı rol oynayacak. Kamu hastaneleri ile özel hastaneler de devreye girecek. Hastaneler 16.00'dan sonra randevu sistemi ile aşı yapacak. Günde en az 1 milyon 100 bin kişinin aşılanması planlanıyor. Poliklinik ortamında gece 23.00'e, 24.00'e kadar randevu ile aşılama yapılacak.

Kronik hastalar ve evden çıkamayacak durumda olanlar için aşılar evlerinde yapılacak. Filyasyon ekibinde yer alan sağlıkçılarla birlikte aile hekimleri de aşılama çalışmalarında görevlendirilebilecek.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.