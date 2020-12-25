Koronavirüs aşısı: Hangi ülkede kaç kişi aşı oldu?
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BBC

Koronavirüs aşısı: Hangi ülkede kaç kişi aşı oldu?

25.12.2020 12:42 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:47
Koronavirüs aşısı: Hangi ülkede kaç kişi aşı oldu?

Koronavirüs pandemisini sonlandırma potansiyeli taşıyan Covid-19 aşısı Aralık 2020'de bazı ülkelerde uygulanmaya başlandı.

Koronavirüs pandemisini sonlandırma potansiyeli taşıyan Covid-19 aşısı Aralık 2020'de bazı ülkelerde uygulanmaya başlandı.

25 Aralık itibarıyla bu ülkeler ABD, Çin, Birleşik Krallık, Rusya, İsrail, Bahreyn ve Kanada oldu.

Tamamı kuzey yarımkürede bulunan bu ülkeler arasında en fazla aşıyı ABD ve Çin uyguladı.

Nüfusa oranla aşıda ise Bahreyn ilk sırada.

Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği Coronavac aşısının 27 Aralık gecesi Türkiye'ye ulaşacağı açıklanmıştı.

Aşılama faaliyetinin ne zaman başlayacağı ilan edilmese de Türkiye'nin çok yakında bu ülkelere katılma potansiyeli bulunuyor.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin günde 2 milyon kişiye aşı yapma kapasitesinin bulunduğunu söylemişti.

Fakat başlangıçta o kadar aşı edinilemeyeceği için bu kapasitenin tamamı kullanılmayacak.

Ülkelere göre uygulanan aşılar ise şöyle:

Koronavirüs aşısı: Hangi ülkede kaç kişi aşı oldu?
Koronavirüs aşısı: Hangi ülkede kaç kişi aşı oldu?
Koronavirüs aşısı: Hangi ülkede kaç kişi aşı oldu?
BBC
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