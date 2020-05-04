Koronavirüs aşısı: Dünya liderleri 7,5 milyar euroluk para toplama maratonuna başlıyor
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BBC

Koronavirüs aşısı: Dünya liderleri 7,5 milyar euroluk para toplama maratonuna başlıyor

Koronavirüs aşısı: Dünya liderleri 7,5 milyar euroluk para toplama maratonuna başlıyor
04.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:16

Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra İngiltere, Norveç, Kanada, Japonya ve Suudi Arabistan gibi ülkeler, koronavirüse karşı etkili bir aşının geliştirilmesi için en az 7,5 milyar euro toplamak için bağış maratonuna başlıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra İngiltere, Norveç, Kanada, Japonya ve Suudi Arabistan gibi ülkeler, koronavirüse karşı etkili bir aşının geliştirilmesi için en az 7,5 milyar euro toplamak için bağış maratonuna başlıyor.

Avrupa Komisyonu ile bazı ülke liderlerinin ortak imzasıyla haftasonu gazetelerde yayımlanan makelede, "Kendi yapacağımız maddi taahhütleri açıklayacağız ve dünyanın dört bir yanından bu işe destek veren ortaklarımızın da bu kampanyaya katıldıklarını görmekten memnuniyet duyacağız. Toplayacağımız paralar, küresel çapta bilim insanları ve düzenleyici kurumlar, özel sektör ve devletler, uluslararası örgütler, vakıflar ve sağlık sektörü çalışanları arasında daha önce görülmemiş bir işbirliği başlatacak" denildi.

Toplanacak paranın, Dünya Bankası ve Gates Vakfı gibi halihazırda aşı geliştirme çalışmalarına destek veren kuruluşların çabalarıyla birleştirilmesi hedefleniyor.

Makalede, toplanan paranın küresel çapta tanınan kuruluşlara aktarılarak, aşı geliştirme çabalarına yardımcı olunacağı ifade edildi.

Makalede, "Eğer dünya tarafından bu dünyanın tamamı için bu aşıyı geliştirebilirsek, 21'inci yüzyılda eşi benzeri görülmemiş küresel ölçekte bir kamu faydası sağlamış olacağız" denildi.

Makaleye, Avrupa Komisyonu Başkan Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Konseyi Başkanı Carles Michel, Norveç Başbakanı Erna Solberg ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau imza attı.

Aşı çalışmaları için para toplama kampanyasının önümüzdeki birkaç hafta ve hatta aylar boyunca devam edebileceği belirtiliyor.

İnternet üzerinden düzenlenecek olan bağış konferansında, aralarında Macron, Merkel ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin de bulunduğu bazı liderlerin söz alıp, aşı geliştirme çalışmalarına yapacakları maddi desteği açıklamaları öngörülüyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da aşı araştırma, test ve tedavi çalışmalarına 388 milyon sterlin (440 milyon euro) katkı yapacaklarını açıklaması bekleniyor.

Suudi Arabistan'ın 450 milyon euro bağış yapacağı, Çin'in de maddi katkıda bulunacağı tahmin ediliyor.

Reuters haber ajansı, Birleşmiş Milletler gibi bazı büyük uluslararası örgütlerin en büyük maddi destekçisi olan ABD'nin ise söz konusu kampanyaya katılmayacağını bildirdi.





BBC

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