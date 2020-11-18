Koronavirüs aşısı CoronoVac: Türkiye'de de denenen Çin aşısının ilk iki aşaması başarılı oldu
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BBC

Koronavirüs aşısı CoronoVac: Türkiye'de de denenen Çin aşısının ilk iki aşaması başarılı oldu

18.11.2020 12:17 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:25
Koronavirüs aşısı CoronoVac: Türkiye'de de denenen Çin aşısının ilk iki aşaması başarılı oldu

Çin şirketi Sinovac, Türkiye’de de denemeleri süren CoronaVac adlı aşının birinci ve ikinci faz sonuçlarının başarılı olduğunu açıkladı.

Çin şirketi Sinovac, Türkiye'de de denemeleri süren CoronaVac adlı aşının birinci ve ikinci faz sonuçlarının başarılı olduğunu açıkladı. Çinli uzmanlar aşının acil kullanıma uygun olduğunu söyledi.

Şirketin açıklamasına göre yaklaşık 700 kişiyle yapılan denemelerde aşı, hızlı bir bağışıklık tepkisine yol açtı.

Şimdiye kadar ABD, Almanya ve Rusya'da geliştirilen üç aşının, on binlerce kişiyle yürütülen üçüncü ve son faz denemelerinde, virüse karşı en az yüzde 90 oranında koruma sağladığı açıklanmıştı.

'Acil kullanıma uygun'

Çin'de şimdiye kadar CoronaVac dahil dört aşı üçüncü faza ulaştı.

Ancak CoronaVac'a ilişkin bilim dergisi Lancet'ta yayımlanan veriler birinci ve ikinci fazları kapsıyor.

Raporda aşının Nisan ve Mayıs'ta yapılan denemelerde hızlı bir bağışıklık tepkisine yol açtığı bildirilmesine rağmen başarı oranına ilişkin bir veri yer almıyor.

Raporu kaleme alan uzmanlardan Zhu Fengcai, birinci fazdaki 144 ve ikinci fazdaki 600 gönüllüyü kapsayan bu sonuçların, aşının acil kullanıma uygun olduğunu gösterdiğini belirtti.

Üçüncü fazla ilgili sonuçlar henüz yayımlanmadı.





Çin'de geliştirilen dört aşı, Çin'le birlikle Brezilya, Endonezya, Pakistan ve Suudi Arabistan'da da deneniyor. Çinli yetkililer Kasım başı itibarıyla toplam 60 bin gönüllüye aşı yapıldığını söylüyor.

CoronaVac'ın Brezilya'daki denemeleri bir gönüllünün ölmesi üzerine geçen hafta kısa bir süre askıya alınmıştı. Fakat bu kişinin ölümünün aşıyla bağlantılı olmadığının anlaşılmasıyla denemelere yeniden başlanmıştı.





Çin'de geliştirilen aşılardan en az üçü, halihazırda acil kullanım programı çerçevesinde kullanılıyor. Bu aşılardan birine Çin ordusunda kullanılabilmesi için Haziran'da onay verilmişti.

Koronavirüs aşısı CoronoVac: Türkiye'de de denenen Çin aşısının ilk iki aşaması başarılı oldu
Koronavirüs aşısı CoronoVac: Türkiye'de de denenen Çin aşısının ilk iki aşaması başarılı oldu
Koronavirüs aşısı CoronoVac: Türkiye'de de denenen Çin aşısının ilk iki aşaması başarılı oldu
BBC

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