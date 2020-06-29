Koronavirüs aşısı: Çin, geliştirdiği aşıyı ordu üzerinde denenecek
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BBC

Koronavirüs aşısı: Çin, geliştirdiği aşıyı ordu üzerinde denenecek

Çin'de CanSino firması ile Askeri Bilim Akademisi'nin araştırma enstitüsünün ortaklaşa geliştirdiği COVID-19 aşısının, ordu mensupları üzerinde deneneceği açıklandı.

29.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:00

Çin'de CanSino firması ile Askeri Bilim Akademisi'nin araştırma enstitüsünün ortaklaşa geliştirdiği COVID-19 aşısının, ordu mensupları üzerinde deneneceği açıklandı.

Laboratuvar araştırmalarından sonra gelen insan deneyleri aşamasında ilk iki fazı başarıyla tamamlayan girişim, böylece üçüncü faza geçiyor.

İlk iki fazda, aşının farklı tip insanlar üzerinde güvenli olduğu ve bağışıklığı tetiklediği test edilmişti.

Üçüncü fazda ise aşının gerçekten çalışıp çalışmadığı ve daha geniş bir denek grubu kullanılması sayesinde nadir görülen yan etkileri de gözlemlenecek.

Virüse maruz kalma ihtimali olan binlerce gönüllü ihtiyacı ise askerler yoluyla karşılanacak.

Çin ordusundan seçilecek kişiler iki gruba ayrılacak ve bir gruba yeni geliştirilen COVID-19 aşısı, diğer gruba hali hazırda varolan bir aşı yapılacak.

Bu iki grup bir yıl boyunca gözlemlenecek ve eğer yeni tip aşıyı olanların COVID-19'a yakalanmadığı ortaya çıkarsa, aşının başarıya ulaştığı kabul edilecek.

Bu aşamanın başarıyla sonuçlanması durumunda üretim ve dağıtım safhasına gelecek.

Dünyadaki COVID-19 aşısı yarışı

Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirdiği rapora göre, dünyada COVID-19 aşısı üretmek üzere çalışan 149 adet resmi girişim var.

Bunlardan 17 tanesi insanlar üzerindeki deneylere başlamış durumda; 132 tanesi ise halen laboratuvar aşamasında.

Çalışmalar farklı aşı tipleri üzerinden ilerliyor. Örneğin bazı aşılar zayıflatılmış veya öldürülmüş virüs kullanırken, diğerleri virüsün sadece protein parçalarından faydalanıyor.

Gen teknolojisinin izin verdiği yeni bir aşı tipi ise ABD'de yer alan Moderna isimli şirket tarafından deneniyor.

Bu aşı tipinde sadece virüsün genetik kodu (rna) aşıyla insanlara veriliyor ve bağışıklığın virüsü kendi üretmesi bekleniyor.

Aşıların üretim, stok ve dağıtım aşamalarında büyük kolaylık ve hız kazandıracak bu aşı tipiyle başarılı bir aşı henüz insanlık tarihinde üretilmedi.

Şimdiye kadar üçüncü aşamaya geçen tek girişim Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığında giden İngiltere merkezli çalışmaydı.

Daha önce yine Çin'de Sinopharm firmasının geliştirdiği aşı da ilk ve ikinci fazlarını tamamlamış ve üçüncü faz insan denekleri hakkında Birleşik Arap Emirlikleri'yle bir anlaşma sağlamıştı.





Koronavirüs aşısı: Çin, geliştirdiği aşıyı ordu üzerinde denenecek
BBC

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