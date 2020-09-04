Koronavirüs aşısı çıktı mı? Korona aşısı ne zaman uygulanacak? Koronavirüs aşısında son durum Koronavirüs aşısında son durum ne? Rusya koronavirüs aşısını buldu mu merak edilirken, halka ne zaman uygulanmaya başlayacağı da kısa süre önce açıklandı. DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, covid-19 aşısı hakkında bilgi verdi. İşte, koronavirüs aşısında son durum...

Rusya'nın koronavirüs aşısını bulduğunu duyurmasının ardından ''Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek?'' sorusunun yanıtı aranmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü ise en etkili korona aşısı için tarih verdi. Koronavirüs aşısı ne zaman üretilecek?

KORONA AŞISI BULUNDU MU?

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 aşı çalışmalarında uzun yol katetmiş 6-9 çalışma olduğunu, bunların Faz III klinik denemelerine girdiğini aktardı. Harris, "Bu aşama (Faz III klinik denemeleri), daha uzun sürmeli. Çünkü, aşının gerçekten ne kadar koruyucu ve güvenli olduğunu görmemiz gerekiyor. Ancak gerçekçi zaman dilimi açısından, gelecek yılın ortasına kadar (Kovid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz." diye konuştu.

KORONAVİRÜS AŞISI ÇIKTI MI?

Rusya Moskova'da bulunan Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Covid-19 aşısının bulunduğunu duyurmasının ardından aşının detayları da açıklanmıştı. Önce Rusya'daki sağlıkçılara uygulanacağı duyurulan aşının sivil halka ne zaman uygulanacağı ile ilgili soru işaretlerini gideren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg 16 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamada tarih vermişti.

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN UYGULANACAK?

'Sputnik-V' adı verilen aşının aşamalar ile halka uygulanacağını söyleyen Gintsburg, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda ilacın üretim kapasite artırımına gidiliyor. Aşının sivillere uygulanması 3 aşamada gerçekleşecek. Aşı üretimi devam ederken kaydı bulunanlara aşı uygulanacak. Bu süreç 7 ile 10 gün arasında gerçekleşecek. Üretilen fazla aşılar ise halka uygulanacak. Bu ise 3 hafta ile 1 ayı bulabilir" demişti.

İlk parti üretiminin tamamlandığını belirten Gintsburg, aşıda başarılı sonuçlar alındığını ve hasta olan genç bir kıza uygulanan aşıdan sonra genç kızın bağışıklık sisteminde gelişim olduğunu, bu hastanın kendini iyi hissettiğini ve yüksek oranda antikorlar kazandığını ifade etmişti. Aşının tescilinden sonra hükümetin yasal düzenlemelere devam ettiğini de aktaran Gintsburg, üretimde ise maksimum vardiya sistemine geçildiğini söylemişti.