Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısı durduruldu mu? Koronavirüs aşısı tehlikeli mi?
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Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısı durduruldu mu? Koronavirüs aşısı tehlikeli mi?

Korkutan iddia! Yayılan koronavirüsü durdurmak için çalışmalar yapılıyor. Koronavirüs aşısı durduruldu mu? Koronavirüs aşısı test edildi mi? Koronavirüs aşısı yan etkileri neler?

Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısı durduruldu mu? Koronavirüs aşısı tehlikeli mi?
09.09.2020 11:31 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:34

Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı durduruldu mu? Koronavirüs aşısı neden durduruldu? Koronavirüs aşısı test edildi mi?

KORONAVİRÜS AŞISI DURDURULDU MU?

Uzun süredir koronavirüs aşısı üzerinde çalışmalar devam ediyor. Şirket denekler üzerinde testler yaparak sonuçları değerlendiriyor. Şirketten konuyla alakalı, "Güvenlik verilerini gözden geçirmek için çalışmalara ara verilmiştir" açıklaması yapıldı.

Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısı durduruldu mu? Koronavirüs aşısı tehlikeli mi?

KORONAVİRÜS AŞISI NEDEN DURDURULDU?

Deneğin aşıya olumsuz tepkiler vermesi üzerine aşı üretimi durduruldu. AstraZeneca'dan yapılan açıklamada, bir denekte "açıklanamayan bir hastalığın" ortaya çıkmasının ardından testlerin durdurulduğu belirtildi ve bu, "rutin bir prosedür" olarak tanımlandı.

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