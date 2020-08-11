Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısı son durum ne? Koronavirüs aşı fiyatı ne kadar?
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Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısı son durum ne? Koronavirüs aşı fiyatı ne kadar?

Koronavirüs aşısı Rusya tarafından bulundu haberleri dünya basınında yer aldı. Covid-19 aşı çalışmaları devam ederken, covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılmıştı. Toplam 717 bin 787 kişinin ölümüne yol açtı. Peki, aşı bulundu mu?

Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısı son durum ne? Koronavirüs aşı fiyatı ne kadar?
11.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:33

Rusya, koronavirüs salgınında en çok vaka oranlarının görüldüğü ülkeydi. Başta Amerika, Rusya, Japonya ve Çin gibi ülkelerin koronavirüs aşısında yol katettikleri sıkça medyada yer alsa da dünya genelinde çeşitli covid-19 aşı çalışmaları devam ediyor. Hangi ülke koronavirüs aşısı buldu?

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU?

ABD - Newsradio WTAM adlı radyo programına katılan Trump, koronavirüs aşısı için tarih vererek, başkanlık seçimlerinden hemen önce hazırlanacağını belirtti. Program sunucusu Geraldo Rivera'nın '3 Kasım'dan önce çıkması mümkün mü?' sorusuna ise, "Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Aşağı yukarı o tarihlerde hazır olur." şeklinde cevap verdi.

RUSYA - Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi ve İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bünyesindeki 'Vektör' Devlet Bilimsel Araştırmalar Merkezi Rusya da koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarını yürüten kurum olarak biliniyor.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nin, aşının klinik denemelerinde ikinci aşamasının sona geldiği, aşı adayının ağustosta 'koşullu olarak' tescil edileceği ve ardından 1.600 kişi ile son klinik denemeyi yapacağı bildirildi.

Vektör'ün klinik denemeleri eylülde sona bulacak ve bu aşı adayı da tescil edilecek. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, aşının ilk partisinin ekimde üretilmesi planlandığını dile getirmişti.

ÇİN - Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıklamasına göre en çok umut vaat eden aşılardan birini geliştiren İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca, Çin ile ilk tedarik anlaşmasını imzaladı.

Oxford Üniversitesi ile ortak aşı geliştiren AstraZeneca açıklamasında, Shenzhen Kangtai Biological Products'ın, geliştirdikleri potansiyel corona virüs aşısının üretimini Çin'de gerçekleştireceklerini belirtti.

AZD1222 ya da CHAdOx1 adı verilen aşı Oxford Üniversitesi tarafından viral vektör aşısı olarak hazırlandı. AstraZeneca tarafından 20 Nisan'da lisanslandı.

RUSYA İLK KORONAVİRÜS AŞISINI TESCİLLEDİ

Gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescilini aldıklarını belirterek ekledi; ''Bildiğim kadarıyla, bu sabah dünyada bir ilk olarak yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı tescillendi" dedi.Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'dan kendisini aşı ile ilgili bilgilendirmesini isteyen Putin, "Yine de aşının oldukça etkili olduğunu, kararlı bir bağışıklık oluşturduğunu biliyorum. Tekrarlıyorum: Aşı gerekli tüm denemelerden geçti."

KORONAVİRÜS AŞI FİYATI

AstraZeneca daha önce yaptığı açıklamada, aşının tek bir dozunu birkaç dolara üretebileceğini ve kar amacı gütmeyeceğini belirtmişti. İtalyan Sağlık Bakanlığı'na göre tek bir AZD122 dozu Avrupa'da 2,5 euroya (yaklaşık 20-25Türk Lirası) uygulanacak.

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